LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Toll Brothers, AMC Entertainment, Peloton Interactive

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, les actions de Nvidia ayant bondi avant la publication des résultats du concepteur de puces, dont les investisseurs espèrent qu'ils relanceront un rallye alimenté par l'intelligence artificielle dans les actions de croissance des mégacapitaux. .N À 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,46% à 34 445,01. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,95% à 4 429,3 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,51% à 13 709,406. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Netflix Inc NFLX.O , en hausse de 5,6% ** Ross Stores ROST.O , en hausse de 3,9% ** Merck & Co MRK.N , en hausse de 3,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Nike Inc NKE.N , en baisse de 3,6% ** CF Industries Holdings CF.N , en baisse de 3,1% ** EQT EQT.N , en baisse de 3% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Arcus Biosciences RCUS.N , en hausse de 27,1% ** Abercrombie & Fitch Co ANF.N , en hausse de 23,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Foot Locker Inc FL.N , en baisse de 33,4% ** Sunlight Financial Holdings SUNL.N , en baisse de 23,3% ** First Light Acquisition Group FLAG.N , en baisse de 18,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** VCI Global VCIG.O , en hausse de 83,4% ** iTeos Therapeutics ITOS.O , en hausse de 34,8% ** Apellis Pharmaceuticals APLS.O , en hausse de 32,7% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Bruush Oral Care BRSH.O , en baisse de 40,3% ** Aurora Acquisition AURCU.O , en baisse de 26,5% ** Tivic Health Systems TIVC.O , en baisse de 23,1% ** Manchester United PLC MANU.N : hausse de 6,0% BUZZ - bondit suite à l'annonce du rachat par Sheikh Jassim pour 7,6 milliards de dollars d'ici la mi-octobre nL4N3A4238 ** Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : + 32,7% BUZZ - Gains sur l'annonce de la cause potentielle d'un problème de traitement des troubles oculaires nL4N3A42W9 ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 8,2% BUZZ - Les actions AMC Entertainment, les actions privilégiées 'APE' prolongent leur baisse nL4N3A428M ** Merck & Co MRK.N : en hausse de 3,7% *gilead Sciences Inc GILD.O : hausse de 1,2% * iTeos Therapeutics Inc *iTeos Therapeutics Inc ITOS.O : hausse de 34,8% * Arcus Biosciences Inc ** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : + 27,1% BUZZ - Les fabricants de médicaments contre le cancer gagnent du terrain après que Roche ait divulgué des données positives sur l'étude de son médicament nL4N3A43B6 ** Foot Locker Inc FL.N : baisse de 33,4 ** Under Armour Inc UAA.N : baisse de 1,5% ** Nike Inc NKE.N : en baisse de 3,6% ** Hibbett Inc HIBB.O : en baisse de 5,6% BUZZ - Foot Locker chute à son plus bas niveau depuis près de 13 ans, entraînant ses pairs, suite à la réduction de ses prévisions nL4N3A43AF ** Advance Auto Parts Inc AAP.N : en hausse de 0,4% avant la mise sur le marché BUZZ - Les actions gagnent du terrain; la société nomme de nouveaux dirigeants nL4N3A42GE ** Peloton Interactive Inc PTON.O : baisse de 22,5% BUZZ - Glissement après des perspectives de ventes décevantes pour le premier trimestre nL4N3A42NO ** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : + 3,1 % BUZZ - En hausse après que Reuters ait rapporté l'obtention d'un contrat avec Novo Nordisk nL4N3A43KU ** Grab Holdings Inc GRAB.O : +9,9% BUZZ - Hausse après la réduction de la perte d'exploitation pour l'année fiscale nL4N3A42RT ** Full Truck Alliance Co Ltd YMM.N : +11,7% BUZZ - Hausse des résultats du T2 par rapport aux attentes nL4N3A42JS ** VinFast Auto Ltd VFS.O : -0,9% BUZZ - L'action recule après avoir doublé lors de la séance précédente nL4N3A42RE ** Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : -7,5% BUZZ - L'action recule après s'être engagée dans une procédure d'appel d'offres pour le rachat d'un véhicule BUZZ - Les actions glissent après s'être engagées avec Guggenheim au sujet des risques liés aux incendies de forêt nL4N3A42ZR ** Mallinckrodt PLC MNK.N : baisse de 13,2 BUZZ - Chute suite à un nouveau dépôt de bilan nL4N3A43KA ** Toll Brothers Inc TOL.N : hausse de 4,8 BUZZ - Hausse des prévisions de Credit Suisse après un résultat positif au 3ème trimestre nL4N3A23XF ** Driven Brands Inc DRVN.O : + 2,5 BUZZ - En hausse suite à un plan de rachat d'actions nL4N3A4307 ** Southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 2,0% ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : hausse de 1,2% ** Ero Copper Corp ERO.N : hausse de 1,9 ** Teck Resources Ltd TECK.N : +1,1% BUZZ - Les minières de cuivre augmentent grâce à l'amélioration des perspectives de la demande chinoise nL4N3A439F ** Exelon Corp EXC.O : + 0,4 % BUZZ - Hausse après que Barclays ait initié une couverture avec 'surpondération' nL4N3A42ZL ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,3% ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 1,1% *aPA Corp APA.O : baisse de 0,2% * Valero Energy Corp ** Valero Energy Corp VLO.N : baisse de 1,6% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent suite à des données manufacturières sombres nL4N3A43AI ** Newmont Corp NEM.N : en hausse de 1,4% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 2,2 ** Gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 4,3% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : hausse de 4,1% BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les rendements obligataires baissent avant la réunion de Jackson Hole nL4N3A43BK ** Dycom Industries Inc DY.N : hausse de 5,0% BUZZ - Les résultats du 2ème trimestre sont meilleurs que ceux de l'année précédente nL4N3A43AS ** Snowflake Inc SNOW.N : hausse de 2,9% BUZZ - La hausse à l'approche de la publication des résultats, l'intelligence artificielle étant au centre des préoccupations nL1N3A417J ** Immix Biopharma Inc IMMX.O : + 11,9 BUZZ - L'étiquette de "médicament orphelin" attribuée par la FDA à un traitement contre le cancer du sang nL4N3A43I2 ** Abercrombie & Fitc Co ANF.N : + 23,6% BUZZ - La société monte en flèche après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes pour 2023 nL4N3A43HS ** EQT Corp EQT.N : en baisse de 3,0 ** Tellurian Inc TELL.N : baisse de 2,1% ** Cheniere Energy Inc LNG.N : en baisse de 0,5% BUZZ - Les sociétés de gaz naturel chutent à cause des faibles flux de gaz vers les usines d'exportation nL4N3A43GX ** Williams-Sonoma Inc WSM.N : en hausse de 12,7 BUZZ - Hausse des bénéfices au 2ème trimestre nL4N3A43D4 ** Lancaster Colony Corp LANC.O : baisse de 10,4% BUZZ - Baisse sur les résultats du 4ème trimestre nL4N3A43HG ** Kohl's Corp KSS.N : + 2,7 BUZZ - La hausse des stocks et le contrôle des coûts ont permis de dépasser les estimations de bénéfices pour le 2ème trimestre nL4N3A43KL Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 2,21 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,50 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,34 Energie .SPNY en baisse de 0,69 Finance .SPSY en hausse de 0,56 Santé .SPXHC en hausse de 0,23 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,73 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,88 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,17 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,11 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,02