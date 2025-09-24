 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,77
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Thor Industries, Mirion Technologies, ServiceNow
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 septembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en voie de réaliser de légers gains à l'ouverture mercredi, les traders évaluant les commentaires mesurés de la présidente de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et se tournant vers les données économiques cruciales attendues plus tard dans la semaine. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

BUZZ - En tête du rallye des actions chinoises cotées aux Etats-Unis après avoir dévoilé un modèle d'intelligence artificielle nL3N3VB0H7

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Augmentation des perspectives de chiffre d'affaires grâce à la demande d'intelligence artificielle nL3N3VB0FO

** Adobe Inc < ADBE.O >:

BUZZ - Baisse après la rétrogradation de la note de Morgan Stanley à "poids égal" nL6N3VB0EY

** Roblox Corp < RBLX.N >:

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler ait augmenté le prix cible à un niveau élevé nL3N3VB0I0

** Quanta Services Inc < PWR.N >:

BUZZ - Gains grâce à la révision à la hausse de la note de Jefferies et à un objectif de cours élevé nL6N3VB0GA

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - En pourparlers avec les Etats-Unis et GM pour une mine au Nevada; les actions montent en flèche nL3N3VB0O2

** Bloom Energy Corp < BE.N >:

BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à "sous-performance" nL3N3VB0J2

** SHF Holdings Inc < SHFS.O >:

BUZZ - Près de trois fois plus d'actions après une vente de 150 millions de dollars nL3N3VB0K5

** Cyclerion Therapeutics Inc < CYCN.O >:

BUZZ - L'accord avec le MIT pour le développement d'un médicament contre la dépression fait un bond nL3N3VB0LT

** Valley National Bankcorp < VLY.O >:

BUZZ - Les actions augmentent alors que Jefferies les reclasse à "acheter" nL3N3VB0J1

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Augmentation du PT sur UnitedHealth suite à l'amélioration de l'unité Optum nL3N3VB0LW

** LTC Properties Inc < LTC.N >:

BUZZ - L'action monte après que BMO l'ait reclassée en "market perform" nL3N3VB0L7

** McKesson Corp < MCK.N >:

BUZZ - TD Cowen augmente le PT de McKesson à un niveau élevé après que le distributeur de médicaments ait augmenté ses prévisions nL6N3VB0M4

** Vor Biopharma Inc < VOR.O >:

BUZZ - Stifel relève l'évaluation d'un médicament potentiel contre les maladies auto-immunes nL3N3VB0N5

** Thor Industries Inc < THO.N >:

BUZZ - Hausse des ventes au 4ème trimestre nL3N3VB0OA

** AutoZone Inc < AZO.N >:

BUZZ - Raymond James réduit le PT d'AutoZone en raison de l'augmentation des frais d'entrée et de sortie nL6N3VB0ND

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - Gain sur l'acquisition de Paragon Energy pour 585 millions de dollars nL3N3VB0PQ

** Acadia Pharmaceuticals Inc < ACAD.O >:

BUZZ - Chute suite à l'échec d'un essai clinique sur une maladie rare nL3N3VB0Q2

** ServiceNow Inc < NOW.N >:

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé la valeur à "surpondérer" nL3N3VB0Q9

** EQT Corp < EQT.N >: ** Expand Energy Corp < EXE.O >:

BUZZ - Citigroup relève les prévisions pour EQT et les abaisse pour Expand Energy nL3N3VB0P3

** Axon Enterprise Inc < AXON.O >:

BUZZ - Piper Sandler commence à attribuer une note de surpondération à Axon Enterprise Inc nL3N3VB0S6

** Harmony Biosciences Holdings Inc < HRMY.O >:

BUZZ - Chute suite à l'échec d'un médicament contre les troubles génétiques lors d'un essai clinique de phase tardive

nL3N3VB0SJ

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Baisse des prévisions de ventes de cuivre et d'or pour le troisième trimestre nL3N3VB0SK

** KBR Inc < KBR.N >:

BUZZ - Remontée après que la société ait décidé de se séparer de son unité de solutions technologiques pour les missions nL3N3VB0TM

** Bank of America Corp < BAC.N >:

BUZZ - Truist Securities augmente les prévisions sur BofA

nL6N3VB0OO

** Integral Ad Science Holding Corp < IAS.O >:

BUZZ - Hausse après le rachat de la société par Novacap pour 1,9 milliards de dollars nL3N3VB0SF

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - baisse après que l'entreprise ait cherché à lever 15 milliards de dollars en vendant des obligations nL3N3VB0UH

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
23,6000 USD NASDAQ 0,00%
ADOBE
361,7800 USD NASDAQ 0,00%
ALIBABA GRP SP ADR
163,075 USD NYSE 0,00%
AUTOZONE
4 130,070 USD NYSE 0,00%
AXON ENTERPRISE
777,5800 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF AMERICA
51,710 USD NYSE 0,00%
BLOOM ENERGY-A
77,365 USD NYSE 0,00%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CITIGROUP
103,050 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
9 900,00 USD LME -0,22%
CYCLERION THERP
3,0200 USD NASDAQ 0,00%
EQT
50,950 USD NYSE 0,00%
EXPAND ENER
100,7200 USD NASDAQ 0,00%
FREEPORT MCMORAN
45,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
HARMONY BIOSCIEN
32,0700 USD NASDAQ 0,00%
INTEGRAL AD SCI
8,4600 USD NASDAQ 0,00%
KBR
47,815 USD NYSE 0,00%
LITHIUM
3,070 USD NYSE 0,00%
LTC PROP REIT
35,450 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
741,420 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ 0,00%
MIRION TECH RG-A
24,620 USD NYSE 0,00%
ORACLE
314,170 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
68,53 USD Ice Europ +1,09%
Pétrole WTI
64,34 USD Ice Europ +1,07%
QUANTA SERVICES
389,710 USD NYSE 0,00%
ROBLOX RG-A
132,290 USD NYSE 0,00%
SERVICENOW
926,580 USD NYSE 0,00%
THOR INDUSTRIES
102,270 USD NYSE 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
347,840 USD NYSE 0,00%
VALLEY NATL BANC
10,8100 USD NASDAQ 0,00%
VOR BIOPHARMA
31,2800 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 15:06:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank