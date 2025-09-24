information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 15:06

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Thor Industries, Mirion Technologies, ServiceNow

24 septembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en voie de réaliser de légers gains à l'ouverture mercredi, les traders évaluant les commentaires mesurés de la présidente de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et se tournant vers les données économiques cruciales attendues plus tard dans la semaine. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

BUZZ - En tête du rallye des actions chinoises cotées aux Etats-Unis après avoir dévoilé un modèle d'intelligence artificielle nL3N3VB0H7

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Augmentation des perspectives de chiffre d'affaires grâce à la demande d'intelligence artificielle nL3N3VB0FO

** Adobe Inc < ADBE.O >:

BUZZ - Baisse après la rétrogradation de la note de Morgan Stanley à "poids égal" nL6N3VB0EY

** Roblox Corp < RBLX.N >:

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler ait augmenté le prix cible à un niveau élevé nL3N3VB0I0

** Quanta Services Inc < PWR.N >:

BUZZ - Gains grâce à la révision à la hausse de la note de Jefferies et à un objectif de cours élevé nL6N3VB0GA

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - En pourparlers avec les Etats-Unis et GM pour une mine au Nevada; les actions montent en flèche nL3N3VB0O2

** Bloom Energy Corp < BE.N >:

BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à "sous-performance" nL3N3VB0J2

** SHF Holdings Inc < SHFS.O >:

BUZZ - Près de trois fois plus d'actions après une vente de 150 millions de dollars nL3N3VB0K5

** Cyclerion Therapeutics Inc < CYCN.O >:

BUZZ - L'accord avec le MIT pour le développement d'un médicament contre la dépression fait un bond nL3N3VB0LT

** Valley National Bankcorp < VLY.O >:

BUZZ - Les actions augmentent alors que Jefferies les reclasse à "acheter" nL3N3VB0J1

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Augmentation du PT sur UnitedHealth suite à l'amélioration de l'unité Optum nL3N3VB0LW

** LTC Properties Inc < LTC.N >:

BUZZ - L'action monte après que BMO l'ait reclassée en "market perform" nL3N3VB0L7

** McKesson Corp < MCK.N >:

BUZZ - TD Cowen augmente le PT de McKesson à un niveau élevé après que le distributeur de médicaments ait augmenté ses prévisions nL6N3VB0M4

** Vor Biopharma Inc < VOR.O >:

BUZZ - Stifel relève l'évaluation d'un médicament potentiel contre les maladies auto-immunes nL3N3VB0N5

** Thor Industries Inc < THO.N >:

BUZZ - Hausse des ventes au 4ème trimestre nL3N3VB0OA

** AutoZone Inc < AZO.N >:

BUZZ - Raymond James réduit le PT d'AutoZone en raison de l'augmentation des frais d'entrée et de sortie nL6N3VB0ND

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - Gain sur l'acquisition de Paragon Energy pour 585 millions de dollars nL3N3VB0PQ

** Acadia Pharmaceuticals Inc < ACAD.O >:

BUZZ - Chute suite à l'échec d'un essai clinique sur une maladie rare nL3N3VB0Q2

** ServiceNow Inc < NOW.N >:

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé la valeur à "surpondérer" nL3N3VB0Q9

** EQT Corp < EQT.N >: ** Expand Energy Corp < EXE.O >:

BUZZ - Citigroup relève les prévisions pour EQT et les abaisse pour Expand Energy nL3N3VB0P3

** Axon Enterprise Inc < AXON.O >:

BUZZ - Piper Sandler commence à attribuer une note de surpondération à Axon Enterprise Inc nL3N3VB0S6

** Harmony Biosciences Holdings Inc < HRMY.O >:

BUZZ - Chute suite à l'échec d'un médicament contre les troubles génétiques lors d'un essai clinique de phase tardive

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Baisse des prévisions de ventes de cuivre et d'or pour le troisième trimestre nL3N3VB0SK

** KBR Inc < KBR.N >:

BUZZ - Remontée après que la société ait décidé de se séparer de son unité de solutions technologiques pour les missions nL3N3VB0TM

** Bank of America Corp < BAC.N >:

BUZZ - Truist Securities augmente les prévisions sur BofA

** Integral Ad Science Holding Corp < IAS.O >:

BUZZ - Hausse après le rachat de la société par Novacap pour 1,9 milliards de dollars nL3N3VB0SF

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - baisse après que l'entreprise ait cherché à lever 15 milliards de dollars en vendant des obligations nL3N3VB0UH