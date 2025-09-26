L'Europe finit dans le vert malgré les nouveaux droits de douane US

La salle de marché de la bourse Euronext Paris

par Bertrand De Meyer

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique.

À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que le Dax allemand s'est hissé de 0,84% et le Footsie britannique s'est renforcé de 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,81%, tandis que le FTSEurofirst 300 inscrivait un gain de 0,45% et que le Stoxx 600 prenait 0,75%.

Les marchés ont été plutôt rassurés vendredi par la publication de l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis qui a fait état d'une hausse des prix en août en ligne avec les attentes.

Cette nouvelle donnée semble plutôt aller dans le sens des scénarios de plusieurs baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), comme envisagé par la majorité des analystes et économistes, alors que des doutes avaient émergé plus tôt dans la semaine à la suite de la résistance surprise de l'économie et du marché du travail outre-Atlantique.

Plusieurs responsables de politique monétaire de la banque centrale américaine ont soufflé le chaud et le froid au cours de la semaine concernant les perspectives de baisses de taux de l'institution.

Les analystes scruteront la semaine prochaine les créations d'emplois non agricoles, publiés vendredi, qui constitueront l'une des dernières données clé avant la prochaine réunion d'octobre de la Fed.

En Europe, les nouveaux droits de douane sur les secteurs pharmaceutiques ou encore du transport n'ont pas vraiment fait paniquer les marchés qui ont déjà intégré ces risques douaniers.

"Les actions européennes font du surplace en raison de l'absence de catalyseurs et des inquiétudes budgétaires croissantes. Les doutes sur l'ampleur des réformes et de l'expansion budgétaire en Allemagne nuisent à la reprise très attendue", estiment les économistes de Barclays dans une note publiée vendredi.

Citigroup a ainsi abaissé sa recommandation sur les actions européennes de "surpondérer" à "neutre", soulignant l'affaiblissement des indicateurs économiques et l'impact potentiellement différé des droits de douane américains sur la croissance de la région.

VALEURS

Le secteur européen de l'acier a évolué en hausse vendredi après des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit d'imposer dans les semaines à venir des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois.

Arcelor Mittal et Aperam ont gagné respectivement 2,35% et 2,02%. Voestalpine a avancé de 2,89% et Thyssenkrupp de 3,55%.

Les poids-lourds Daimler Truck et Traton ont respectivement lâché 1,75% et 2,55% après que Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes sur le secteur.

Le secteur pharmaceutique européen a quant à lui mieux résisté aux nouvelles annonces de droits de douane qui le visent également : Novo Nordisk a reculé de 3,49%, Roche a abandonné 0,94% et Novartis a même pris 0,34%. En France, TP a signé l'une des plus mauvaises performances du SBF 120 en abandonnant 2,56%, au plus bas depuis 10 ans. Les investisseurs s'inquiètent des perspectives après les mauvais résultats de son homologue américain Concentrix.

Alstom a enregistré au contraire la meilleure performance du CAC 40 en s'adjugeant 2,61% après avoir fait état d'une commande d'un client européen.

En Allemagne, Lufthansa a pris 1,57%, deux sources ayant rapporté à Reuters que la société allait annoncer lundi la suppression de plusieurs milliers d'emplois afin de démontrer au marché son engagement en faveur d'une efficacité accrue.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un gain de 0,47% pour le Dow Jones et de 0,27% pour le Standard & Poor's 500, contre une perte de 0,01% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de 2,7% en rythme annuel, après 2,6% en juillet et conformément aux attentes, montrent les données du département du Commerce.

Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre avec un indice à 55,1, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le dollar est à la baisse vendredi avec les anticipations de baisses de taux de la Fed.

Le dollar lâche 0,29% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,22% à 1,1691 dollar, et la livre sterling progresse de 0,47% à 1,3402 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont plutôt stables vendredi, l'inflation PCE ayant renforcé les scénarios déjà intégrés par les marchés.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 0,9 pb à 4,1833%, tandis que le rendement du titre à deux ans est stable à 3,6635%.

Le rendement du dix ans allemand a reculé de 3 pb à 2,7438%, celui du taux à deux ans a perdu 0,09 pb à 2,033%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont orientés à la hausse vendredi et devraient engranger leur plus forte hausse hebdomadaire en trois mois, les attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes pesant sur les perspectives d'offre.

Le Brent prend 1,67% à 70,58 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,88% à 66,2 dollars.

A SUIVRE SAMEDI:

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)