LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, CoreWeave, Kymera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé jeudi, après que les indices se soient redressés lors de la session précédente, alors que des fissures sont apparues dans le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les investisseurs, quant à eux, se sont concentrés sur les chiffres de l'inflation plus tard dans la journée. .N

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait attribué la mention "surpondéré" nL4N40S0BC

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Chute après que la hausse des coûts ait entraîné une perte trimestrielle nL6N40S0DQ

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - baisse; JP Morgan rétrograde la note à "neutre", réduit le PT nL6N40S0I7

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - bondit après un chiffre d'affaires préliminaire supérieur à celui du premier trimestre nL6N40S0JU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les objectifs de bénéfices sont 'hautement réalisables', selon Jefferies nL4N40S0LV

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En hausse après que Reuters ait rapporté que l'entreprise dirigée par Musk développait un véhicule électrique plus petit et moins cher nL4N40S0L0

** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - En hausse après un accord avec AstraZeneca pour tester une combinaison de médicaments contre le cancer du poumon

nL4N40S0PX

** Whitestone REIT WSR.N :

BUZZ - Montée après l'accord d'acquisition de 1,7 milliard de dollars avec Ares nL4N40S0R1

** Richardson Electronics Ltd RELL.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé nL6N40S0P7

** C4 Therapeutics Inc CCCC.O :

BUZZ - Gains après la signature d'un accord de 1 milliard de dollars avec Roche pour un médicament contre le cancer

nL4N40S0TW

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - Hausse après que Gilead ait payé 45 millions de dollars pour un médicament expérimental contre le cancer

nL4N40S0V1

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Gains après l'annonce d'une découverte de pétrole dans le Golfe du Mexique nL4N40S0UR

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de Caterpillar en raison d'une forte demande nL4N40S0TI

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Hausse après un accord de 21 milliards de dollars avec Meta sur l'IA en nuage nL6N40S0PP