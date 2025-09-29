LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Terres rares, mineurs de cuivre, mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, dans un début ferme d'une semaine potentiellement mouvementée, alors que les investisseurs attendent les remarques d'une série de décideurs de la Réserve fédérale et évaluent la menace d'une fermeture du gouvernement. .N

** USA Rare Earth USAR.O : BUZZ: En hausse grâce à l'acquisition de LCM et à la nomination d'un nouveau directeur général nL3N3VG0JE

** Enanta Pharmaceuticals ENTA.O : BUZZ: baisse après l'échec d'un traitement contre le SRV dans une étude de mi-parcours nL6N3VG0JJ

** Occidental Petroleum OXY.N : BUZZ: Gains après une annonce de vente de l'unité OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars

** Rio Tinto Ltd RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : ** Ero Copper Corp ERO.N : ** Teck Resources Ltd TECK.N : BUZZ: Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la faiblesse du dollar américain et des inquiétudes concernant l'offre

** Barrick Gold Corp B.N : ** Newmont Corp NEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ: Les mineurs d'or en hausse alors que le lingot dépasse les 3 800 $/oz

** Riot Platforms RIOT.O : BUZZ: Citi reclasse Riot Platforms en citant la transition HPC/AI qui gagne du terrain