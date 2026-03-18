LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tencent, Air Products, Protagoniste

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse mercredi après que les données ont montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, incitant les investisseurs à écarter toute attente d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Baisse suite à des prévisions de revenus inférieures aux estimations des analystes nL6N4010GS

** Swarmer Inc SWMR.O :

BUZZ - Bondit un jour après des débuts en fanfare sur le Nasdaq nL6N4060HF

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - Chute après que Citi a abaissé la note à "vendre"

nL6N4050RA

** DocuSign Inc DOCU.O :

BUZZ - Augmente grâce à des prévisions de revenus optimistes pour l'exercice 2027 et à une augmentation du rachat d'actions

nL4N4060QR

** Ovid Therapeutics Inc OVID.O :

BUZZ - Hausse grâce à un médicament contre l'épilepsie dont l'innocuité est prouvée nL4N4060SE

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Clear Street augmente l'objectif de cours de Circle à 152 $ après l'accord de Mastercard pour BVNK nL6N4060KW

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Hausse après que le réseau norvégien a attribué 50 MW à un centre de données nL4N4060SO

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - Hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4060DY

** SAB Biotherapeutics Inc SABS.O :

BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions de 85 millions de dollars nL6N4060MQ

** California Resources Corp CRC.N :

BUZZ - Citigroup relève son objectif de cours nL6N4060MU

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Citi reprend la couverture avec 'buy', attend des augmentations de prix aux USA au 4ème trimestre nL6N4060KZ

** Western Alliance Bancorp WAL.N :

BUZZ - Barclays réduit son objectif de cours à 90 $ en raison d'un risque de crédit élevé nL4N3YV1ND

** Arvinas Inc ARVN.O :

BUZZ - En hausse après qu'un essai préliminaire a montré que le médicament réduit le marqueur clé de la maladie de Parkinson

nL4N4060WP

** Tencent Music Entertainment Group TME.N :

BUZZ - Le titre baisse suite aux dégradations de notation de Benchmark et de JPM nL4N4060YB

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - Baisse de l'action, Mizuho la rétrograde à "sous-performance" nL6N4060PK

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - Remonte après que Truist Securities l'a reclassé à 'achat' nL4N4060Y2

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Se stabilise après une vente réussie d'obligations convertibles pour un montant de 4 milliards de dollars

nL4N3ZZ153

** Artelo Biosciences Inc ARTL.O :

BUZZ - S'envole après avoir planifié une étude au Royaume-Uni sur un médicament contre le glaucome nL4N4060ZB

** SL Green Realty Corp SLG.N :

BUZZ - Augmentation après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N4060Z0

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - Les actions chutent après que RBC les a rétrogradées à "performance du secteur" nL6N4060QA

** i-80 Gold Corp IAUX.N :

BUZZ - Baisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 200 millions de dollars nL6N4060PU

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Argus Research augmente l'objectif de cours

nL6N4060P2

** SailPoint Inc SAIL.O :

BUZZ - Chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre nL4N406110

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Chute suite à des dégradations et à l'audit de Publicis nL6N4060QK

** Biomerica Inc BMRA.O :

BUZZ - Remontée après avoir obtenu une première commande importante en Europe pour un test d'infection de l'estomac

nL4N40612L

** Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O :

BUZZ - Montée après l'approbation par la FDA d'un médicament oral contre le psoriasis nL4N40613I

** MetaVia Inc MTVA.O :

BUZZ - Augmentation après l'approbation par la FDA pour commencer un essai clinique précoce sur l'obésité nL4N40613J

** Fair Isaac Corp FICO.N :

BUZZ - Wells Fargo réduit son objectif de cours et estime que le risque lié à VantageScore est limité nL4N406144

** RenovoRx Inc RNXT.O :

BUZZ - Hausse après une vente d'actions privées de 10 millions de dollars pour financer des essais sur le cancer et le déploiement d'appareils nL4N406145

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or reculent alors que les prix des lingots baissent sur fond de paris hawkish de la Fed nL4N40610Z

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les craintes d'inflation renforcent les paris hawkish de la Fed nL6N4060RS