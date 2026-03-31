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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Stryker, TD Synnex, Factset
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé mardi, les marchés accueillant favorablement un rapport signalant une désescalade potentielle dans le conflit du Moyen-Orient qui a entraîné le S&P 500 et le Dow vers leur plus forte baisse mensuelle depuis des années. .N

** McCormick & Company Inc MKC.N :

BUZZ - Le titre progresse alors qu'Unilever s'apprête à fusionner son activité alimentaire pour un montant de 60 milliards de dollars nL4N40J0PR

** Phreesia Inc PHR.N :

BUZZ - L'action chute suite à la baisse des perspectives de revenus pour 2027 nL6N40J0WG

** Emerson Electric Co EMR.N :

BUZZ - Le titre gagne après que Jefferies ait pris en charge la couverture avec la note 'achat' nL4N40J0RC

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - Le titre augmente après que Jefferies ait pris en charge la couverture avec la note 'achat' nL4N40J0U0

** Allbirds Inc BIRD.O :

BUZZ - Le titre s'envole suite à une transaction de 39 millions de dollars nL6N40J11G

** Rockwell Automation Inc ROK.N :

BUZZ - Le titre recule après que Jefferies ait réduit sa notation à "conserver" nL4N40J0X3

**Affinity Bancshares Inc AFBI.O :

BUZZ - Le titre grimpe après l'accord de rachat de Fidelity

nL6N40J13D

** Immunic Inc IMUX.O :

BUZZ - Le titre remonte après l'embauche par le conseil d'administration d'un vétéran des médicaments contre la sclérose en plaques nL4N40J0WQ

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Le titre baisse après avoir prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 nL4N40J0WZ

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Le titre chute après que Jefferies ait réduit sa recommandation à "conserver" nL4N40J0YS

** Centessa Pharmaceuticals PLC CNTA.O :

BUZZ - Le titre bondit après qu'Eli Lilly ait accepté de racheter la société pour un montant pouvant aller jusqu'à 7,8 milliards de dollars nL4N40J0Y2

** Apellis Pharmaceuticals Inc PLS.O :

BUZZ - Le titre bondit après que Biogen a accepté un rachat de 5,6 milliards de dollars nL4N40J0YD

** APA Corp APA.O : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N : BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie s'apprêtent à enregistrer un cinquième mois de hausse alors que le conflit au Moyen-Orient pèse sur l'offre nL4N40J0ZK

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain grâce à la hausse des prix de l'or nL4N40J10N

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Jefferies prend en charge la couverture de TE Connectivity, citant la forte demande en IA nL4N40J11A

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Le titre monte alors que la biotech obtient 100 millions de dollars pour financer son expansion mondiale

nL4N40J11B

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - En hausse après que e-STORAGE ait obtenu un contrat de 420 MWh avec Drax au Royaume-Uni nL4N40J10D

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Truist réduit le PT de Lennar, cite un changement de stratégie vers un modèle d'allègement foncier nL4N40J138

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - TD Cowen réduit sa recommandation sur Colgate à 'conserver', et signale des risques liés aux coûts de la résine

nL4N40J147

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - En hausse après avoir déposé une nouvelle demande auprès de la FDA pour un médicament contre les troubles génétiques nL4N40J12H

** Caribou Biosciences Inc CRBU.O :

BUZZ - En hausse suite à l'obtention par la FDA d'une étiquette de thérapie avancée en médecine régénérative pour le traitement du cancer du sang nL4N40J142

** Stryker Corp SYK.N :

BUZZ - Le titre remonte après la nomination d'un vétéran comme VP des relations avec les investisseurs nL4N40J14S

** TD Synnex Corp SNX.N :

BUZZ - Les actions grimpent après avoir battu les prévisions du premier trimestre nL6N40J17P

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Le titre monte suite à l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia nL4N40J162

** Factset Research Systems Inc FDS.N :

BUZZ - Le titre grimpe après avoir revu à la hausse les perspectives pour 2026 nL6N40J16G

** Ramaco Resources Inc METC.O :

BUZZ - Le titre monte après que le conseil d'administration ait autorisé une réorganisation interne nL4N40J16Z

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