La justice américaine abandonne les poursuites pénales liées au 737 MAX de Boeing
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 16:50
La cour d'appel américaine a confirmé l'abandon des poursuites pénales engagées après les crashs du 737 MAX, validant l'accord conclu avec le Department of Justice (DOJ), rapporte Reuters.
Cette décision permet à l'avionneur d'éviter un procès, alors qu'il avait initialement accepté de plaider coupable avant un revirement des autorités américaines lié à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'indemnisation des victimes des crashs, répartis à parts égales entre chacune des victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité du groupe.
En parallèle, le régulateur FAA a proposé une amende distincte de 3,1 millions de dollars pour des manquements en matière de sécurité.
A la suite de cette annonce, le titre Boeing gagne 2,6% à Wall Street.
Valeurs associées
|194,225 USD
|NYSE
|+2,65%
A lire aussi
-
Face à la flambée des prix du carburant, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement se voit pressé mardi par des syndicats ou certaines professions, particulièrement touchées par cette hausse, d'augmenter ses aides. Le gouvernement a annoncé vendredi ... Lire la suite
-
La moitié des Français se rend au moins une fois par semaine sur YouTube, une proportion qui atteint près de 70% des moins de 35 ans, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, publiée mardi. Dans le détail, les 15-24 ans sont 69% et les 25-34 ans ... Lire la suite
-
Une cargaison très attendue de pétrole russe est arrivée à Cuba mardi, même si elle risque de ne pas suffire pour enrayer la crise énergétique que traverse l'île, confrontée depuis janvier à un blocus pétrolier américain. L'Anatoly Kolodkin, un pétrolier russe ... Lire la suite
-
L'inflation dans la zone euro a largement dépassé en mars l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), en raison de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer