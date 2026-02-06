 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Stratégie, Roblox, Reddit
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés vendredi après une chute brutale des actions technologiques en début de semaine, tandis qu'Amazon a chuté, devenant la dernière société de Big Tech à augmenter ses dépenses pour des initiatives d'intelligence artificielle. .N

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Le marché s'effondre après l'annonce de plans d'investissement massifs dans l'intelligence artificielle

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Augmente de plus de 6% avant la mise sur le marché après la publication des résultats nL4N3Z2124

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Hausse grâce à de solides prévisions de réservations annuelles nL4N3Z20WZ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent gagnent grâce à la fermeté des prix des métaux précieux nL4N3Z20YH

** Hims and Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Baisse après que la FDA américaine ait mis en garde contre des "médicaments copiés illégalement" nL4N3Z20YS

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Hausse après de fortes prévisions de revenus pour le premier trimestre nL4N3Z20YZ

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - Les actions chutent après l'abandon des prévisions pour l'ensemble de l'année sous la direction du nouveau directeur général nL6N3Z20MU

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - chute après de faibles prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N3Z20NI

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Chute sur des prévisions de bénéfices faibles pour 2026, entraînant ses pairs nL4N3Z212C

** Doximity Inc DOCS.N :

BUZZ - chute suite à de faibles prévisions pour le quatrième trimestre nL4N3Z213Q

** Maxeon Solar Technologies Ltd MAXN.O :

BUZZ - Signature d'un accord de licence de brevet, hausse des actions nL4N3Z214G

** WW Grainger Inc GWW.N :

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT de WW Grainger en raison de prévisions de ventes plus élevées pour 2026 nL4N3Z211J

** Norfolk Southern Corp NSC.N :

BUZZ - Baisse de l'action après la rétrogradation d'UBS à "neutre" nL4N3Z217N

** Hub Group Inc HUBG.O :

BUZZ - L'entreprise doit retraiter ses résultats financiers pour certains trimestres de 2025, les actions chutent

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N3Z20PA

