LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Spotify, Henry Schein, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 novembre - Les marchés boursiers américains ont chuté mardi, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées du secteur technologique après que les principales banques de Wall Street ont mis en garde contre un effondrement du marché boursier et que les prévisions de ventes de Palantir, la coqueluche de l'IA, , n'ont pas réussi à remonter le moral des investisseurs. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute alors que le fonds d'investissement norvégien envisage de rejeter la rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk et que les ventes en Chine chutent nL4N3WG0OW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** EQT Corp EQT.N :

** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie sont en baisse alors que le brut chute en raison des inquiétudes sur l'offre excédentaire et de la hausse du dollar nL4N3WG0T7

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le cours de l'or baisse en raison de la hausse du dollar américain nL4N3WG0V6

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Investit dans des projets de 5.800 MW dans le Maryland; les actions chutent nL4N3WG0UG

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - JPMorgan augmente le PT de L3Harris sur la force des marges et les perspectives de croissance de l'espace

nL4N3WG0XG

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - Baisse après l'abaissement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG0YC

** Grab Holdings Inc GRAB.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel est supérieur aux estimations, mais les actions chutent nL6N3WG0MG

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3WG0MP

** Henry Schein Inc HSIC.O :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3WG0U1

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Teck Resources TECK.N :

** Hudbay Minerals HBM.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent alors que le métal accentue ses pertes en raison du dollar plus fort et des inquiétudes concernant la demande nL4N3WG10N

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG12U