LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Soleno Therapeutics, Ideaya Biosciences, Profusa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Lescontrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté lundi après que les principaux indices ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire en quatre mois lors de la dernière session, les investisseurs évaluant les perspectives de fin du conflit au Moyen-Orient. .N

** Exxon Mobil XOM.N :

** Chevron CVX.N :

** Occidental Petroleum OXY.N :

** Devon Energy DVN.N :

** Diamondback Energy FANG.O :

** ConocoPhillips COP.N :

** Baker Hughes BKR.O :

** SLB SLB.N :

** Raffineurs Marathon Petroleum MPC.N :

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse des prix du pétrole et de la proposition de paix entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40P0EH

** Profusa Inc PFSA.O :

BUZZ - Le titre bondit après avoir accepté d'acquérir la plateforme de diagnostic PanOmics nL4N40P0FG

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Le titre progresse suite au démarrage d'un essai clinique précoce sur le cancer nL4N40P0FM

** West Bancorporation Inc WTBA.O :

BUZZ - Hovde initie la couverture de West Bancorporation avec 'market perform' nL6N40P0AG

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Gains après que Jefferies a porté la valeur à 'acheter' en raison du potentiel de croissance nL4N40P0G2

** Rocket Companies Inc RKT.N :

** First American Financial Corp FAF.N :

BUZZ - Barclays relève Rocket et First American à 'surpondérer' suite au repli des cours nL6N40P0AM

** Playtika Holding Corp PLTK.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un examen des alternatives stratégiques nL4N40P0GB

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Qualcomm Inc QCOM.O : ** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les ventes mondiales de puces ont bondi de 62% en février, selon un groupe industriel nL4N40P0HU

** Neurocrine Biosciences NBIX.O

** Soleno Therapeutics SLNO.O

BUZZ - Soleno bondit alors que Neurocrine conclut un accord de rachat de 2,9 milliards de dollars nL4N40P0GZ