LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sigma Lithium, Darden Restaurants, Nike
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse jeudi, les investisseurs étant devenus prudents à l'approche du rapport crucial de vendredi sur les emplois non agricoles, tandis que les entreprises de défense ont progressé après que le président Donald Trump a appelé à un budget militaire de 1,5 trillion de dollars. .N

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - Avance après avoir dépassé les estimations de bénéfices nL6N3Y90KN

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Sursaut après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre grâce à la demande de centres de données pour l'IA nL6N3Y90KG

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que la hausse du dollar pèse sur les prix des métaux nL6N3Y90LI

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - baisse après que J.P. Morgan ait rétrogradé le titre à "sous-pondéré" nL6N3Y90LP

** Northrop Grumman Corp NOC.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.Nampgt : ** Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent alors que Trump propose un budget de 1,5 trillions de dollars pour 2027 nL6N3Y90LQ

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot est en baisse suite au rééquilibrage de l'indice des matières premières

nL4N3Y90P1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - baisse après le démenti d'AbbVie sur les négociations de rachat nL6N3Y90LN

** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O :

BUZZ - baisse après une levée de fonds de 130 millions de dollars nL6N3Y90OE

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - baisse après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars nL6N3Y90OT

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions de cours nL6N3Y90NE

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler ait relevé sa note et augmenté son PT nL6N3Y90ND

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Teck Resources Ltd TECK.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - La Banque Scotia relève son objectif de prix sur les minières de cuivre nL6N3Y90OF

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Bernstein réduit le prix cible d'Air Products, voit une stabilisation dans la seconde moitié de 2026 nL6N3Y90NS

** Lindsay Corp LNN.N :

BUZZ - Chute après une baisse des revenus au premier trimestre nL4N3Y90TO

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Chute suite au rejet par la FDA américaine de la demande de médicament contre le décalage horaire nL4N3Y90TN

** Jefferson Capital Inc JCAP.O :

BUZZ - Augmente après que le principal actionnaire ait vendu sa participation dans une offre secondaire de 205 millions de dollars nL6N3Y90QH

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Choisit Siemens pour fournir des turbines pour un projet énergétique; les actions sont en hausse nL4N3Y90RP

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les courtiers réduisent les prévisions sur les actions d'Alibaba cotées en bourse aux Etats-Unis en raison de la faiblesse de la consommation nL6N3Y90RA

** Helen of Troy Ltd HELE.O :

BUZZ - Chute après une réduction des prévisions de bénéfices annuels nL6N3Y90RB

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - Hausse après l'augmentation des prévisions de revenus pour l'année entière nL4N3Y90UW

** Alumis Inc ALMS.O :

BUZZ - Remonte après une vente d'actions de 300 millions de dollars nL6N3Y90RP

** Tyler Technologies Inc TYL.N :

BUZZ - Stifel initie Tyler Technologies avec 'buy' sur la croissance du secteur public nL6N3Y90RJ

** Teleflex Inc TFX.N :

BUZZ - baisse après avoir abaissé ses prévisions de revenus pour 2025 nL4N3Y90WI

** Steven Madden Ltd SHOO.O :

BUZZ - Gains après que Needham ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL6N3Y90S8

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Chute après que Needham ait rétrogradé à 'hold'

nL6N3Y90RH

** MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O :

BUZZ - S'envole après que la FDA ouvre la voie au dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les maladies de la peau nL4N3Y90XA

** Compass Inc COMP.N :

BUZZ - Baisse de la valeur de l'action après l'émission d'une obligation convertible de 850 millions de dollars relevée pour la fusion d'Anywhere Real Estate nL6N3Y90SN

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

BUZZ - Baisse après que BofA ait rétrogradé l'action à "sous-performance" nL4N3Y90XW

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - Chute après que Truist Securities l'ait rétrogradé à 'hold' nL6N3Y90SY

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Valero Energy Corp VLO.N : ** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Piper Sandler réduit les prévisions sur les sociétés énergétiques américaines nL4N3Y90UD

