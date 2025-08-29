 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 723,75
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SentinelOne, Autodesk, Dollar Tree
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs pertes vendredi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne n'ait pas changé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve Fédérale le mois prochain. .N

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Les actions chutent malgré des perspectives optimistes sur la demande de serveurs d'intelligence artificielle nL6N3UL0DF

** Marvell Technology Inc < MRVL.O >:

BUZZ - Les actions plongent alors que les perspectives de revenus assombrissent le sentiment des investisseurs

nL4N3UL0JQ

** Gap Inc < GAP.N >:

BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ait été inférieur aux estimations, les tarifs douaniers affecteront les marges de 2025 nL6N3UL0EU

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - chute après avoir prévu des tarifs douaniers plus élevés en 2025 nL4N3UL0OJ

** SentinelOne Inc < S.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL4N3UL0MD

** Autodesk Inc < ADSK.O >:

BUZZ - monte après avoir relevé ses prévisions annuelles

nL6N3UL0FA

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que Wainwright ait rétrogradé l'action suite au refus de la FDA américaine d'approuver un médicament pour les yeux nL4N3UL0V4

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - En hausse après que Telsey Advisory Group ait relevé le titre à "surperformer" nL4N3UL0SC

** Alibaba Group Holding Ltd < BABA.N >:

BUZZ - Hausse grâce à une forte activité cloud nL4N3UL0W8

** NeoGenomics Inc < NEO.O >:

BUZZ - Hausse après avoir gagné un procès pour violation de brevet contre Natera nL4N3UL0X3

** Applied Digital Corp < APLD.O >:

BUZZ - Remontée grâce à un nouveau contrat de location avec CoreWeave nL4N3UL0ZX

** Southwest Gas Holdings Inc < SWX.N >:

BUZZ - BofA relève la note de Southwest Gas à "acheter" en raison de la valorisation nL4N3UL0Z2

** IREN Ltd < IREN.O >:

BUZZ - Sursaut après la publication du bénéfice du 4ème trimestre et le statut de partenaire de Nvidia nL6N3UL0JC

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
133,224 USD NYSE +11,43%
APPLIED DIGITAL
15,7300 USD NASDAQ -5,24%
AUTODESK INC
312,4999 USD NASDAQ +8,32%
CATERPILLAR
418,300 USD NYSE -3,84%
DELL TECH RG-C
121,140 USD NYSE -9,91%
DOLLAR TREE
111,9600 USD NASDAQ -0,48%
IREN LTD
26,5700 USD NASDAQ +15,32%
MARVELL TECH
64,5300 USD NASDAQ -16,44%
NEOGENOMICS
8,9442 USD NASDAQ +24,05%
OUTLOOK THRPTCS
0,9231 USD NASDAQ -15,31%
SENTINELONE RG-A
18,865 USD NYSE +6,94%
SOUTHWEST HLDGS
79,120 USD NYSE +1,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande du Travail, Bärbel Bas, à Berlin le 30 juillet 2025 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Chômage record en Allemagne depuis 2015, l'appel aux réformes s'intensifie
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:29 

    Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les 3 millions en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015, qui alerte sur la nécessité de réformes pour relancer la première économie européenne. Selon les données publiées vendredi par l'Agence pour l'emploi, ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street marque le pas, l'inflation américaine ne surprend pas
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:03 

    La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, au lendemain d'une séance marquée par plusieurs records, peu impressionnée par un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis dans la lignée des attentes. Après avoir atteint leur plus haut historique en clôture jeudi, ... Lire la suite

  • Un homme sort de la Bourse de New York (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en baisse après l'inflation PCE
    information fournie par Reuters 29.08.2025 15:55 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation PCE aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,97 points, soit 0,13%, à 45.575,93 points et le Standard ... Lire la suite

  • Des portraits d'Iraniens exécutés exposés à Paris le 8 juillet 2025, dans le cadre d'une campagne pour mettre fin aux exécutions dans la République islamique ( AFP / Delphine TOUITOU )
    L'Iran a exécuté au moins 841 personnes jusqu'ici cette année
    information fournie par AFP 29.08.2025 15:47 

    Plus de 800 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, a déclaré vendredi l'ONU, dénonçant "un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation par l'Etat". Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank