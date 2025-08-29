information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 15:25

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SentinelOne, Autodesk, Dollar Tree

29 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs pertes vendredi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne n'ait pas changé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve Fédérale le mois prochain. .N

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Les actions chutent malgré des perspectives optimistes sur la demande de serveurs d'intelligence artificielle nL6N3UL0DF

** Marvell Technology Inc < MRVL.O >:

BUZZ - Les actions plongent alors que les perspectives de revenus assombrissent le sentiment des investisseurs

nL4N3UL0JQ

** Gap Inc < GAP.N >:

BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ait été inférieur aux estimations, les tarifs douaniers affecteront les marges de 2025 nL6N3UL0EU

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - chute après avoir prévu des tarifs douaniers plus élevés en 2025 nL4N3UL0OJ

** SentinelOne Inc < S.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL4N3UL0MD

** Autodesk Inc < ADSK.O >:

BUZZ - monte après avoir relevé ses prévisions annuelles

nL6N3UL0FA

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que Wainwright ait rétrogradé l'action suite au refus de la FDA américaine d'approuver un médicament pour les yeux nL4N3UL0V4

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - En hausse après que Telsey Advisory Group ait relevé le titre à "surperformer" nL4N3UL0SC

** Alibaba Group Holding Ltd < BABA.N >:

BUZZ - Hausse grâce à une forte activité cloud nL4N3UL0W8

** NeoGenomics Inc < NEO.O >:

BUZZ - Hausse après avoir gagné un procès pour violation de brevet contre Natera nL4N3UL0X3

** Applied Digital Corp < APLD.O >:

BUZZ - Remontée grâce à un nouveau contrat de location avec CoreWeave nL4N3UL0ZX

** Southwest Gas Holdings Inc < SWX.N >:

BUZZ - BofA relève la note de Southwest Gas à "acheter" en raison de la valorisation nL4N3UL0Z2

** IREN Ltd < IREN.O >:

BUZZ - Sursaut après la publication du bénéfice du 4ème trimestre et le statut de partenaire de Nvidia nL6N3UL0JC