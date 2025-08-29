L'Europe finit dans le rouge après une journée riche en données économiques

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi alors que les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs données économiques.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,76% à 7.703,90 points. À Francfort, le Dax a abandonné 0,50% et à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 0,77%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,65% et le Stoxx 600 a perdu 0,55%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 1,90% et le CAC 40 a perdu 3,34%.

Ce vendredi, tous les regards étaient tournés vers les données économiques, en Europe et aux Etats-Unis.

En Europe, c'est surtout l'inflation française et allemande qui ont concentré les attentions alors que le compte-rendu de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé son attitude attentiste avec une légère tendance à l'assouplissement.

Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce. "Les chiffres publiés aujourd'hui (...) laissent la porte grande ouverte à la Fed pour procéder à une baisse lors de sa réunion du 17 septembre", estime Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Les traders sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 89% d'une baisse le mois prochain, contre 84% avant la publication des données.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, candidat au poste de directeur de la banque centrale, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à baisser les taux le mois prochain, conformément aux demandes du locataire de la Maison blanche visant à réduire les coûts d'emprunt.

Par ailleurs, vendredi, une juge fédérale a déclaré qu'elle fixerait un calendrier accéléré pour l'audience dans le cadre de la demande de la gouverneure de la Fed Lisa Cook visant à empêcher temporairement le président Donald Trump de la licencier pendant qu'elle poursuit une action en justice affirmant qu'il n'a aucune raison valable de la démettre de ses fonctions au sein de la banque centrale américaine.

VALEURS

Ayvens a abandonné 2,47% après que Citigroup a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre".

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,46% pour le Dow Jones, de 0,76% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,23% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté plus que prévu sur un an en août, à 2,1%, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar est en baisse, les traders se préparant à une baisse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain.

Le dollar perd 0,05% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,15% à 1,1699 dollar.

TAUX

Les rendements américains à dix ans sont en hausse, mais les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, étaient en passe d'enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis un an, les traders ayant ajusté leurs positions avant le jour férié de lundi (Labor Day) et les données sur l'inflation pour le mois d'août ayant répondu aux attentes des économistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,7 points de base à 4,2342%. Le deux ans abandonne 1,4 point de base à 3,6208%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,9 point de base à 2,7165%. Le deux ans prend 0,3 point de base à 1,9391%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent, mais devraient afficher une hausse hebdomadaire, tiraillés entre l'incertitude concernant l'approvisionnement russe et les prévisions d'une baisse de la demande à l'approche de la fin de la saison estivale aux États-Unis, premier consommateur mondial de carburant.

Le Brent recule de 0,68% à 68,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,93% à 64,00 dollars.

A SUIVRE LE 1ER SEPTEMBRE : [L8N3UK0CT]

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)