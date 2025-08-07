 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 705,50
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sempra, Occidental Petroleum, APA
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

7 août - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont réduit leurs gains en début de journée, jeudi, sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale, à la suite d'un rapport selon lequel le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, était le principal candidat du président Donald Trump pour le poste de président de la banque centrale.

.N

A 1330 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,86% à 43 813,37.Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,40% à 6 319,45, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,05% à 21 159,23.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** APA Corp (US) APA.OQ , en hausse de 8,3% ** Becton Dickinson and Co BDX.N , en hausse de 7,9% ** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N , +6,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Fortinet Inc FTNT.OQ , en baisse de 25,6% ** Eli Lilly and Co LLY.N , en baisse de 14,4% ** Airbnb Inc ABNB.OQ , en baisse de 9,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Mativ Holdings Inc MATV.N , en hausse de 32,8% ** Energy Vault Holdings Inc NRGV.N , en hausse de 31,6% ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , en hausse de 27,9%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Redwire Corp RDW.N , en baisse de 30,2% ** Haemonetics Corp HAE.N , en baisse de 23,9 ** Traeger Inc COOK.N , en baisse de 18,8%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** CIMG Inc IMG.OQ , en hausse de 95,0% ** Kaival Brands Innovations Group Inc KAVL.OQ , en hausse de 44,0 % ** Skywater Technology Inc SKYT.OQ , + 43,5 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Sabre Corp SABR.OQ , en baisse de 40,3% * Golden Heaven Group Holdings Ltd ** Golden Heaven Group Holdings Ltd GDHG.OQ , en baisse de 31,8% ** Sana Biotechnology Inc SANA.OQ , en baisse de 31,1

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - Les actions chutent suite à la déception des prévisions de revenus nL6N3TZ0E0

** Airbnb Inc < ABNB.O >:

BUZZ - Les actions chutent suite à un ralentissement des perspectives de croissance nL6N3TZ0CH

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Les perspectives et la confiance des investisseurs s'améliorent grâce au niveau Max alimenté par l'IA nL4N3TZ0RT

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Les actions chutent car les coûts des tarifs douaniers affectent les perspectives de bénéfices nL6N3TZ0CW

** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que l'engagement de 100 milliards de dollars pour la fabrication américaine atténue les craintes liées aux tarifs douaniers nL4N3TZ0T3

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >: BUZZ - Les fabricants de puces américains grimpent, l'impact des tarifs douaniers étant considéré comme contenu nL4N3TZ0VQ

** Bumble Inc < BMBL.O >:

BUZZ - Baisse du nombre d'utilisateurs payants nL6N3TZ10U

** DoorDash Inc < DASH.O >:

BUZZ - La société monte en flèche grâce à des perspectives solides; Piper Sandler augmente le prix cible nL6N3TZ0GJ

** Realty Income Corp < O.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions annuelles d'AFFO nL4N3TZ0Z5

** Corebridge Financial Inc < CRBG.N >:

BUZZ - baisse après la vente de la participation d'AIG pour 1 milliard de dollars nL6N3TZ0HA

** Dutch Bros Inc < BROS.N >:

BUZZ - Saut après la hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3TZ10Z

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >:

BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels optimistes

nL6N3TZ0HN

** Sana Biotechnology Inc < SANA.O >:

BUZZ - Glisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3TZ0HP

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que les données d'un médicament oral pour la perte de poids n'aient pas impressionné nL4N3TZ1L3

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Hausse des bénéfices au deuxième trimestre

nL4N3TZ123

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers nL4N3TZ0Y3

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les données sur l'amaigrissement d'Eli Lilly font grimper les cours nL8N3TZ15U

** Peloton Interactive Inc < PTON.O >:

BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels optimistes nL4N3TZ193

** Becton Dickinson and Co < BDX.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3TZ1N3

** Crocs Inc < CROX.O >:

BUZZ - chute, les tarifs douaniers vont peser sur le troisième trimestre et gonfler les stocks nL4N3TZ1W4

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - baisse après que Trump ait demandé la démission de son directeur général nL4N3TZ1A6

** Krispy Kreme Inc < DNUT.O >:

BUZZ - chute après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N3TZ112

** Viatris Inc < VTRS.O >:

BUZZ - Remonte après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3TZ1PH

** Vistra Corp < VST.N >:

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N3TZ213

** Ralph Lauren Corp < RL.N >:

BUZZ - Baisse après que le directeur général ait évoqué les incertitudes économiques nL6N3TZ0YP

** Kontoor Brands Inc < KTB.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3TZ0OD

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >: ** Microstrategy Inc < MSTR.O >: BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que Trump va signer un décret ouvrant la voie aux actifs alternatifs dans les 401(k)s nL6N3TX0U8

** Tandem Diabetes Care Inc < TNDM.O >:

BUZZ - La société atteint son plus bas niveau depuis 7 ans suite à l'émission d'une correction volontaire pour certaines pompes à insuline nL4N3TZ1NK

** Bowhead Specialty Holdings Inc < BOW.N >:

BUZZ - L'actionnaire principal réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N3TZ0RC

** Exact Sciences Corp < EXAS.O >:

BUZZ - Chute après les résultats décevants d'un test sur le cancer colorectal nL4N3TZ1LJ

** First Watch Restaurant Group Inc < FWRG.O >:

BUZZ - Chute après que le sponsor PE Advent ait réduit ses participations nL6N3TZ0IQ

** Papa John International Inc < PZZA.O >:

BUZZ - bondit après des prévisions optimistes sur les ventes comparables internationales annuelles nL4N3TZ1LZ

** Arhaus Inc < ARHS.O >:

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL4N3TZ1KN

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Gains après une augmentation du chiffre d'affaires et des prévisions de bénéfices nL4N3TZ1O8

** Restaurant Brands International Inc < QSR.N >:

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué

nL6N3TZ0I5

** Paycom Software Inc < PAYC.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après un relèvement des prévisions annuelles nL4N3TZ0N9

** Nebius Group NV < NBIS.O >:

BUZZ - bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles d'ARR nL4N3TZ1QW

** Genmab A/S < GMAB.O >:

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre le cancer du sang ait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale nL4N3TZ1R9

** Redwire Corp < RDW.N >:

BUZZ - plonge après des résultats décevants nL6N3TZ11I

** Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras < EBR.N >:

BUZZ - bondit après les résultats du 2ème trimestre et les dividendes nL1N3TZ0UA

** Sempra USA < SRE.N >:

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre nL4N3TZ202

** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >:

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL4N3TZ246

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel battu

nL4N3TZ23W

Afficher toutes les valeurs associées Réduire
