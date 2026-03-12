 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SciSparc, Natera, entreprises énergétiques américaines
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains. .N

** Bumble Inc BMBL.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N4000FI

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - chute suite à des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N4000S1

** Mosaic Co MOS.N :

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - Les stocks d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement nL6N4000MR

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Jefferies relève à "acheter" les actions de Nutrien cotées en bourse aux Etats-Unis; les actions augmentent

nL6N4000O3

** Rapid Micro Biosystems Inc RPID.O :

BUZZ - Hausse après que Samsung Biologics ait commandé davantage de systèmes d'automatisation nL4N4000Z1

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Jefferies abaisse le PT sur les compagnies aériennes américaines en raison de la hausse des prix du carburant

nL4N4000Z5

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par l'actionnaire majoritaire Mubadala

nL6N4000R7

** Customers Bancorp Inc CUBI.N :

** Pathward Financial Inc CASH.O :

** Bancorp Inc TBBK.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques technologiques avec des notations 'surpondérées'

nL4N40011W

** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O :

BUZZ - Baisse des perspectives de chiffre d'affaires annuel

nL4N4000V5

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :

BUZZ - en hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes nL6N4000SF

** Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N :

BUZZ - En hausse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne; annonce d'un changement de directeur général nL6N4000SY

** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :

BUZZ - En hausse après que le médicament contre le cancer du sein se soit révélé prometteur nL4N400143

** Northern Oil and Gas Inc NOG.N :

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 200 millions de dollars nL6N4000T7

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - JP Morgan relève le PT de Jabil sur le rebond du marché du cloud nL4N40015C

** SciSparc Ltd SPRC.O :

BUZZ - Hausse après que son unité ait déposé un brevet pour un traitement de l'obésité et de la stéatose hépatique

nL4N40016A

** Natera Inc NTRA.O :

BUZZ - Hausse après le lancement d'un nouveau test génétique pour les maladies rares nL4N40016Q

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Murphy Oil Corp MUR.N :

** SM Energy Co SM.N :

BUZZ - Les entreprises énergétiques américaines progressent alors que l'Iran intensifie ses attaques sur les navires du Golfe nL4N40018L

** Wealthfront Corp WLTH.O :

BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit les PT suite aux résultats du 4ème trimestre nL4N4001AL

** Pacira BioSciences Inc PCRX.O :

BUZZ - Hausse alors que l'activiste DOMA demande une refonte du conseil d'administration et l'éviction du directeur général

nL4N40019X

** G-III Apparel Group Ltd GIII.O :

BUZZ - baisse après avoir annoncé des ventes annuelles inférieures aux estimations nL6N4000V2

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,7100 USD NASDAQ -2,99%
BANCORP
52,3850 USD NASDAQ -0,65%
BUILD-A-BEAR WOR
41,855 USD NYSE -3,72%
BUMBLE RG-A
3,8500 USD NASDAQ +35,56%
CF INDUSTRIES HL
132,590 USD NYSE +10,42%
CHEVRON
196,230 USD NYSE +2,32%
CUSTOMERS BANC
66,090 USD NYSE -0,83%
DELTA AIR LINES
57,980 USD NYSE -1,92%
DICK'S SPORT GOO
199,630 USD NYSE +2,06%
DOLLAR GENERAL
134,995 USD NYSE -6,80%
EXXON MOBIL
153,935 USD NYSE +1,58%
G-III APPAREL GR
25,5100 USD NASDAQ -13,73%
GLOBALFOUNDRIES
41,5900 USD NASDAQ -5,67%
GYRE THERAP
7,8400 USD NASDAQ -5,88%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
INTENSITY THERP
7,5412 USD NASDAQ -4,66%
JABIL
250,290 USD NYSE -2,05%
MOSAIC
31,330 USD NYSE +7,52%
MURPHY OIL
35,220 USD NYSE +3,59%
NATERA
192,3700 USD NASDAQ -2,16%
NORTHERN OIL&GAS
27,900 USD NYSE -2,38%
NUTRIEN
84,320 USD NYSE +6,33%
PACIRA BIOSCIENC
23,1600 USD NASDAQ +1,45%
PATHWARD FINL
88,6900 USD NASDAQ -0,42%
Pétrole Brent
99,85 USD Ice Europ +6,64%
Pétrole WTI
95,15 USD Ice Europ +7,04%
RAPD MICRO BIO RG-A
3,7313 USD NASDAQ -14,81%
SCISPARC
4,2248 USD NASDAQ +9,74%
SM ENERGY
25,920 USD NYSE +1,13%
SOUTHWEST AIRLIN
40,280 USD NYSE -3,72%
UNITED AIRLINES
87,0800 USD NASDAQ -3,97%
WEALTHFRONT
7,7659 USD NASDAQ -7,55%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank