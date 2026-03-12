information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 14:21

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SciSparc, Natera, entreprises énergétiques américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains. .N

** Bumble Inc BMBL.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N4000FI

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - chute suite à des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N4000S1

** Mosaic Co MOS.N :

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - Les stocks d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement nL6N4000MR

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Jefferies relève à "acheter" les actions de Nutrien cotées en bourse aux Etats-Unis; les actions augmentent

nL6N4000O3

** Rapid Micro Biosystems Inc RPID.O :

BUZZ - Hausse après que Samsung Biologics ait commandé davantage de systèmes d'automatisation nL4N4000Z1

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Jefferies abaisse le PT sur les compagnies aériennes américaines en raison de la hausse des prix du carburant

nL4N4000Z5

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par l'actionnaire majoritaire Mubadala

nL6N4000R7

** Customers Bancorp Inc CUBI.N :

** Pathward Financial Inc CASH.O :

** Bancorp Inc TBBK.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques technologiques avec des notations 'surpondérées'

nL4N40011W

** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O :

BUZZ - Baisse des perspectives de chiffre d'affaires annuel

nL4N4000V5

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :

BUZZ - en hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes nL6N4000SF

** Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N :

BUZZ - En hausse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne; annonce d'un changement de directeur général nL6N4000SY

** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :

BUZZ - En hausse après que le médicament contre le cancer du sein se soit révélé prometteur nL4N400143

** Northern Oil and Gas Inc NOG.N :

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 200 millions de dollars nL6N4000T7

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - JP Morgan relève le PT de Jabil sur le rebond du marché du cloud nL4N40015C

** SciSparc Ltd SPRC.O :

BUZZ - Hausse après que son unité ait déposé un brevet pour un traitement de l'obésité et de la stéatose hépatique

nL4N40016A

** Natera Inc NTRA.O :

BUZZ - Hausse après le lancement d'un nouveau test génétique pour les maladies rares nL4N40016Q

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Murphy Oil Corp MUR.N :

** SM Energy Co SM.N :

BUZZ - Les entreprises énergétiques américaines progressent alors que l'Iran intensifie ses attaques sur les navires du Golfe nL4N40018L

** Wealthfront Corp WLTH.O :

BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit les PT suite aux résultats du 4ème trimestre nL4N4001AL

** Pacira BioSciences Inc PCRX.O :

BUZZ - Hausse alors que l'activiste DOMA demande une refonte du conseil d'administration et l'éviction du directeur général

nL4N40019X

** G-III Apparel Group Ltd GIII.O :

BUZZ - baisse après avoir annoncé des ventes annuelles inférieures aux estimations nL6N4000V2