LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SciSparc, Natera, entreprises énergétiques américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains. .N
** Bumble Inc BMBL.O :
BUZZ - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N4000FI
** Dollar General Corp DG.N :
BUZZ - chute suite à des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N4000S1
** Mosaic Co MOS.N :
** CF Industries Holdings Inc CF.N :
BUZZ - Les stocks d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement nL6N4000MR
** Nutrien Ltd NTR.N :
BUZZ - Jefferies relève à "acheter" les actions de Nutrien cotées en bourse aux Etats-Unis; les actions augmentent
nL6N4000O3
** Rapid Micro Biosystems Inc RPID.O :
BUZZ - Hausse après que Samsung Biologics ait commandé davantage de systèmes d'automatisation nL4N4000Z1
** American Airlines Group Inc AAL.O :
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
** Southwest Airlines Co LUV.N :
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
BUZZ - Jefferies abaisse le PT sur les compagnies aériennes américaines en raison de la hausse des prix du carburant
nL4N4000Z5
** GlobalFoundries Inc GFS.O :
BUZZ - Chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par l'actionnaire majoritaire Mubadala
nL6N4000R7
** Customers Bancorp Inc CUBI.N :
** Pathward Financial Inc CASH.O :
** Bancorp Inc TBBK.O :
BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques technologiques avec des notations 'surpondérées'
nL4N40011W
** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O :
BUZZ - Baisse des perspectives de chiffre d'affaires annuel
nL4N4000V5
** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :
BUZZ - en hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes nL6N4000SF
** Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N :
BUZZ - En hausse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne; annonce d'un changement de directeur général nL6N4000SY
** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :
BUZZ - En hausse après que le médicament contre le cancer du sein se soit révélé prometteur nL4N400143
** Northern Oil and Gas Inc NOG.N :
BUZZ - baisse après une vente d'actions de 200 millions de dollars nL6N4000T7
** Jabil Inc JBL.N :
BUZZ - JP Morgan relève le PT de Jabil sur le rebond du marché du cloud nL4N40015C
** SciSparc Ltd SPRC.O :
BUZZ - Hausse après que son unité ait déposé un brevet pour un traitement de l'obésité et de la stéatose hépatique
nL4N40016A
** Natera Inc NTRA.O :
BUZZ - Hausse après le lancement d'un nouveau test génétique pour les maladies rares nL4N40016Q
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Murphy Oil Corp MUR.N :
** SM Energy Co SM.N :
BUZZ - Les entreprises énergétiques américaines progressent alors que l'Iran intensifie ses attaques sur les navires du Golfe nL4N40018L
** Wealthfront Corp WLTH.O :
BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit les PT suite aux résultats du 4ème trimestre nL4N4001AL
** Pacira BioSciences Inc PCRX.O :
BUZZ - Hausse alors que l'activiste DOMA demande une refonte du conseil d'administration et l'éviction du directeur général
nL4N40019X
** G-III Apparel Group Ltd GIII.O :
BUZZ - baisse après avoir annoncé des ventes annuelles inférieures aux estimations nL6N4000V2
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer