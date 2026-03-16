LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sable Offshore, Nebius, Upstart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N
** Sable Offshore Corp SOC.N :
BUZZ - Gains après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS
** Nebius Group NV NBIS.O :
BUZZ - Bondit suite à un accord de capacité d'intelligence artificielle avec Meta nL6N4040MF
** Upstart Holdings Inc UPST.O :
BUZZ - Remonte après que BTIG l'a relevé à "acheter"
nL4N3YV1ML
** Dollar Tree Inc DLTR.O :
BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3
** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :
BUZZ - Hausse suite au lancement d'un nouvel essai combiné pour le traitement du cancer de la prostate avancé nL4N4040WW
** NeoGenomics Inc NEO.O :
BUZZ - Progresse alors que le régime d'assurance-maladie (Medicare) prend en charge un nouveau test sanguin du cancer
nL4N4040XU
** Public Storage PSA.N :
BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Bitfarms Ltd BITF.O :
** Riot Platforms Inc RIOT.O :
** MARA Holdings Inc MARA.O :
BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines nL4N4040P5
** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd
HMY.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent en même temps que le lingot nL6N4040M3
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent légèrement nL4N3ZG0Z2
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