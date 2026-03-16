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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sable Offshore, Nebius, Upstart
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Gains après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Bondit suite à un accord de capacité d'intelligence artificielle avec Meta nL6N4040MF

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - Remonte après que BTIG l'a relevé à "acheter"

nL4N3YV1ML

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse suite au lancement d'un nouvel essai combiné pour le traitement du cancer de la prostate avancé nL4N4040WW

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - Progresse alors que le régime d'assurance-maladie (Medicare) prend en charge un nouveau test sanguin du cancer

nL4N4040XU

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines nL4N4040P5

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd

HMY.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent en même temps que le lingot nL6N4040M3

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent légèrement nL4N3ZG0Z2

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
94,870 USD NYSE 0,00%
BITFARMS
3,060 CAD TSX 0,00%
BITFARMS
2,2400 USD NASDAQ 0,00%
BTC/USD
73 784,2542 USD CryptoCompare +1,40%
COEUR MINING
20,200 USD NYSE 0,00%
COINBASE GLB RG-A
195,5300 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
107,4600 USD NASDAQ 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
13,690 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,975 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS
39,800 EUR Tradegate -1,24%
GOLD FIELDS SP ADR
45,520 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
13,350 EUR Tradegate 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,115 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
19,595 USD NYSE 0,00%
MARA HLDGS
9,3200 USD NASDAQ 0,00%
MONTE ROSA THERP
16,0200 USD NASDAQ 0,00%
NATL ST REIT-SBI
30,940 USD NYSE 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
112,9500 USD NASDAQ 0,00%
NEOGENOMICS
7,8800 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
109,555 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
297,765 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
102,34 USD Ice Europ -1,49%
Pétrole WTI
95,43 USD Ice Europ -3,95%
RIOT PLATFORMS
14,0400 USD NASDAQ 0,00%
SILVERCORP METAL
14,850 CAD TSX 0,00%
UPSTART HLDGS
26,3600 USD NASDAQ 0,00%
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