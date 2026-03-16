LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sable Offshore, Nebius, Upstart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé lundi, les actions de Meta figurant parmi les plus fortes hausses après qu'un rapport a indiqué que la grande entreprise se préparait à des licenciements massifs liés à l'intelligence artificielle, même si les prix élevés du pétrole brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont freiné la prise de risque. .N

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Gains après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie nL6N4040JS

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Bondit suite à un accord de capacité d'intelligence artificielle avec Meta nL6N4040MF

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - Remonte après que BTIG l'a relevé à "acheter"

nL4N3YV1ML

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles décevantes nL6N4040O3

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse suite au lancement d'un nouvel essai combiné pour le traitement du cancer de la prostate avancé nL4N4040WW

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - Progresse alors que le régime d'assurance-maladie (Medicare) prend en charge un nouveau test sanguin du cancer

nL4N4040XU

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Chute après l'acquisition de National Storage Affiliates [nL4N4040XD

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en 5 semaines nL4N4040P5

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd

HMY.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux États-Unis chutent en même temps que le lingot nL6N4040M3

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent légèrement nL4N3ZG0Z2