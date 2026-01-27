information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 15:07

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-RTX, Kimberly-Clark, HCA Healthcare

27 janvier - Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse mardi, les investisseurs analysant une nouvelle série de bénéfices de méga-capitalisations, tandis que les assureurs de santé ont baissé, la proposition de paiement Medicare Advantage de l'administration Trump ayant déçu les investisseurs. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - L'action bondit alors que le plan de 24 milliards de dollars de l'usine de Singapour renforce la poussée de la mémoire pour l'IA

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent font un bond avant l'ouverture du marché alors que les prix au comptant grimpent de près de 8%

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - La société progresse après avoir remporté un contrat de 5,6 milliards de dollars avec l'armée américaine

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions chutent avant la publication des résultats du 4ème trimestre

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Chute après une hausse des taux plus faible qu'estimée pour les plans Medicare Advantage

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain et le lingot augmente en raison de la demande de valeurs refuges

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2026 sont en hausse; les actions augmentent

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - TD Cowen rétrograde Procter & Gamble alors que les pressions sur le marché américain augmentent

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la hausse du bénéfice de base au 4ème trimestre

** Humana Inc HUM.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains chutent alors que la proposition Medicare Advantage est décevante

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En passe de gagner pour la quatrième séance, l'agent d'intelligence artificielle Clawdbot suscitant l'engouement en ligne

** Ellington Financial Inc EFC.N :

BUZZ - Baisse après la vente de 119 millions de dollars d'actions de mREIT

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

BUZZ - Hausse après que Needham ait relevé sa note à "acheter"

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - L'action monte après l'annonce de ventes et de bénéfices trimestriels en hausse

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - Prévisions de ventes annuelles inférieures aux estimations; les actions chutent

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

** American Airlines Group Inc AAL.O :

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2026

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Glisse après une levée de fonds accrue de 150 millions de dollars

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - L'action remonte après une prévision de bénéfice 2026 supérieure aux estimations

** Datadog Inc DDOG.O :

BUZZ - La Banque Scotia réduit le PT de Datadog, ajuste l'exposition à OpenAI

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - L'action chute après la publication d'une perte plus importante que prévu au 4ème trimestre

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - L'action chute après l'annonce de licenciements

** Cardiff Oncology Inc CRDF.O :

BUZZ - L'action s'effondre après la démission de ses dirigeants

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - L'action bondit alors que la FDA lève la suspension de l'essai d'édition de gènes pour une maladie nerveuse rare

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - Sursaut après l'annonce d'un accord sur les câbles à fibre optique avec Meta

** Lexeo Therapeutics Inc LXEO.O :

BUZZ - L'action augmente après l'annonce d'un changement de direction

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - L'action baisse après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions du 4ème trimestre

** Brown & Brown Inc BRO.N :

BUZZ - L'action chute suite au ralentissement de la croissance organique