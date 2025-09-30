LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Robinhood, Firefly Aerospace, Coty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse mardi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur le marché du travail, tout en s'inquiétant des retards probables dans la publication de données économiques clés en raison d'une fermeture potentielle du gouvernement. .N

** EchoStar SATS.O :

BUZZ- Le titre monte suite à un rapport indiquant que Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de l'entreprise nL3N3VH0KS

** Firefly Aerospace FLY.O :

BUZZ- Glisse après l'échec d'un test de fusée nL3N3VH0LQ

** Wolfspeed WOLF.N :

BUZZ- L'action monte en flèche après la sortie de la faillite nL6N3VH0HC

** Progress Software PRGS.O :

BUZZ- Le titre remonte après un relèvement des prévisions annuelles et des résultats du 3ème trimestre qui ont dépassé les attentes nL3N3VH0NR

** Robinhood HOOD.O :

BUZZ- Needham relève le PT de Robinhood sur la base de paramètres de croissance solides en septembre nL6N3VH0JT

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Gold Corp B.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.Nampgt :

** AngloGold Ashanti Ltd AU.Nampgt :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.Nampgt :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.Nampgt :

** Kinross Gold Corp KGC.Nampgt :

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que les prix du lingot baissent légèrement suite à des prises de bénéfices nL3N3VH0SA

** Coty COTY.N :

BUZZ- En hausse suite à la revue stratégique de l'activité beauté grand public nL6N3VH0K7

** SciSparc SPRC.O :

BUZZ- Bondit suite à l'accord de scission de l'unité de médicaments contre le cancer nL3N3VH0U0