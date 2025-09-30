 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Robinhood, Firefly Aerospace, Coty
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse mardi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur le marché du travail, tout en s'inquiétant des retards probables dans la publication de données économiques clés en raison d'une fermeture potentielle du gouvernement. .N

** EchoStar SATS.O :

BUZZ- Le titre monte suite à un rapport indiquant que Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de l'entreprise nL3N3VH0KS

** Firefly Aerospace FLY.O :

BUZZ- Glisse après l'échec d'un test de fusée nL3N3VH0LQ

** Wolfspeed WOLF.N :

BUZZ- L'action monte en flèche après la sortie de la faillite nL6N3VH0HC

** Progress Software PRGS.O :

BUZZ- Le titre remonte après un relèvement des prévisions annuelles et des résultats du 3ème trimestre qui ont dépassé les attentes nL3N3VH0NR

** Robinhood HOOD.O :

BUZZ- Needham relève le PT de Robinhood sur la base de paramètres de croissance solides en septembre nL6N3VH0JT

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Gold Corp B.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.Nampgt :

** AngloGold Ashanti Ltd AU.Nampgt :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.Nampgt :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.Nampgt :

** Kinross Gold Corp KGC.Nampgt :

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que les prix du lingot baissent légèrement suite à des prises de bénéfices nL3N3VH0SA

** Coty COTY.N :

BUZZ- En hausse suite à la revue stratégique de l'activité beauté grand public nL6N3VH0K7

** SciSparc SPRC.O :

BUZZ- Bondit suite à l'accord de scission de l'unité de médicaments contre le cancer nL3N3VH0U0

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,280 CAD TSX 0,00%
BARRICK MINING
46,120 CAD TSX 0,00%
COTY RG-A
4,005 USD NYSE -0,25%
ECHOSTAR RG-A
73,6500 USD NASDAQ +0,27%
FIREFLY
36,9600 USD NASDAQ +2,72%
GOLD FIELDS
34,900 EUR Tradegate -0,57%
GOLD FIELDS SP ADR
41,420 USD NYSE +1,43%
HARMONY GOLD MIN
15,100 EUR Tradegate -3,21%
KINROSS GOLD
33,900 CAD TSX 0,00%
NEWMONT
84,590 USD NYSE -0,76%
PROGRESS SOFTWAR
42,6100 USD NASDAQ +1,40%
ROBINHOOD MARKETS
136,7200 USD NASDAQ +12,27%
SCISPARC
4,4600 USD NASDAQ +4,21%
SIBANYE STILLW
2,340 EUR Tradegate -3,70%
SIBANYE STILLW
2,8300 USD OTCBB +7,60%
VERIZON COMM
43,260 USD NYSE -0,81%
WOLFSPEED
1,205 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
