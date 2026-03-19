information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 14:16

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Rivian, Biohaven, CervoMed

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - baisse après les résultats du 2ème trimestre, plans de dépenses plus élevés nL4N4070R6

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le baril de pétrole dépasse les 119$ nL4N40718D

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots chutent à cause du ton hawkish de la Fed nL4N3ZX1EH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent avec le renforcement du dollar nL6N4070NS

** Align Technology Inc ALGN.O :

BUZZ - Gains après qu'un rapport indique qu'Elliott construit une participation dans l'entreprise dentaire

nL4N4070YN

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions d'Alibaba cotées en bourse aux États-Unis chutent, le chiffre d'affaires trimestriel n'étant pas à la hauteur des estimations nL4N4070ZQ

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - chute suite à une baisse des perspectives de revenus

nL6N4070PN

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge chutant à cause de la flambée du pétrole et de la vigueur du dollar américain nL4N40711E

** Embecta Corp EMBC.O :

BUZZ - L'action monte après avoir accepté d'acheter le fabricant britannique d'appareils Owen Mumford nL4N40712K

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse après l'extension d'un essai clinique sur le cancer du sein en phase avancée nL4N40711S

** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N :

BUZZ - Glisse alors que les actionnaires se déchargent dans une offre secondaire de 186 millions de dollars nL6N4070R7

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre nL4N40714L

** AC Immune SA ACIU.O :

BUZZ - En hausse car les premières données montrent qu'un nouveau scanner cérébral peut détecter les protéines de la démence nL4N40714Z

** i-80 Gold Corp IAUX.N :

BUZZ - baisse après une vente d'obligations convertibles de 250 millions de dollars nL6N4060P8

** Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O :

BUZZ - chute après une offre d'actions et de bons de souscription très dilutive nL6N4070SR

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Saut suite à un plan d'investissement de 1,25 milliard de dollars de la part d'Uber nL4N4071BB

** Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O :

BUZZ - plonge suite à une offre d'actions et de bons de souscription très dilutive nL6N4070SR

** Swarmer Inc SWMR.O :

BUZZ - chute après avoir grimpé de 1000% depuis ses débuts sur le Nasdaq cette semaine nL6N4070TQ

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - chute après un accord de 1,95 milliard de dollars avec Bain Capital pour Madison Fire & Rescue nL4N4071DJ

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Hausse après avoir terminé le recrutement d'un essai clinique de phase intermédiaire sur l'obésité nL4N4071DS

** CervoMed Inc CRVO.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament expérimental a montré un bénéfice chez des patients atteints de démence à un stade précoce nL4N4071EK

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes nL6N4070WL

** Humacyte Inc HUMA.O :

BUZZ - chute après une transaction directe de 20 millions de dollars sur les actions nL6N3YY0V8