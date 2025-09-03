information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 15:09

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Rev Group, BorgWarner, TechnipFMC

Traduction automatisée par Reuters

3 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq se sont redressés mercredi après qu'Alphabet ait bénéficié d'une décision antitrust favorable et que les investisseurs aient attendu des données sur le marché du travail qui pourraient influencer la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt .N

** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions augmentent après une décision antitrust

** Zscaler Inc < ZS.O >:

BUZZ - Les actions sont en hausse car les prévisions de revenus dépassent celles du consensus nL4N3UQ0JY

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un record sur les paris de baisse de taux, les problèmes commerciaux nL4N3UQ0KK

** Lyft Inc < LYFT.O >:

BUZZ - Stable après la vente d'une dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3UQ0ID

** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - Les sociétés énergétiques en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle augmentation de la production nL4N3UQ0NF

** Mineralys Therapeutics Inc < MLYS.O >:

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3UQ0J6

** Smartkem Inc < SMTK.O >:

BUZZ - Recul après une hausse record nL4N3UQ0OA

** Air Lease Corp < AL.N >:

BUZZ - Deutsche Bank déclasse Air Lease après une acquisition de 7,4 milliards de dollars nL6N3UQ0E0

** Nova Ltd < NVMI.O >:

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après que la vente d'obligations convertibles ait été augmentée à 650 millions de dollars nL6N3UQ0JN

** Macy's Inc < M.N >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les prévisions annuelles

** Polestar Automotive Holding UK PLC < PSNY.O >:

BUZZ - baisse suite à une perte trimestrielle plus importante nL4N3UQ0QK

** Smithfield Foods Inc < SFD.O >:

BUZZ - baisse après la réduction de la participation de la société mère WH Group nL6N3UQ0KT

** Rev Group Inc < REVG.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse après des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu et une révision à la hausse des prévisions pour l'année fiscale nL6N3UQ0KS

** BorgWarner Inc < BWA.N >:

BUZZ - L'action monte après que Baird ait relevé sa note et son objectif nL4N3UQ0NG

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - Baisse après une prévision de bénéfice décevante pour le trimestre en cours nL4N3UQ0RQ

** TechnipFMC PLC < FTI.N >:

BUZZ - Augmentation avant l'ajout de S&P MidCap, pour remplacer Skechers nL6N3UQ0M2

** Sprinklr Inc < CXM.N >:

BUZZ - Glisse dans un marché agité après des changements de direction et de résultats nL4N3UQ0SL

** United Parks & Resorts Inc < PRKS.N >:

BUZZ - La société s'apprête à remplacer Foot Locker dans l'indice S&P SmallCap nL6N3UQ0MP