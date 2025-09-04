Project Kuiper contre Starlink : le match Jeff Bezos-Elon Musk s'invite dans le wifi des compagnies aériennes

Un premier contrat a été conclu par Kuiper, service d'internet par satellite développé par Amazon, avec le compagnie lowcost américaine JetBlue, qui opère une flotte de 250 avions.

Un Airbus A220-300 de la compagnie JetBlue (illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Un premier pas dans les avions. Le service de télécommunication d'Amazon, baptisé Project Kuiper, va équiper en wifi les appareils de la compagnie aérienne JetBlue à partir de 2027, ont indiqué jeudi 4 septembre les deux groupes, une première pour ce nouveau concurrent du Starlink d'Elon Musk.

Tout comme Starlink, Project Kuiper s'appuie sur une constellation de satellites en orbite basse, qui assure un maillage à même d'offrir une connexion internet sans contraintes géographiques. Amazon a placé ses premiers satellites en avril et en compte déjà plus de 100. La première phase du déploiement prévoit la mise sur orbite de 3.200 engins au total. Le lancement commercial d'une offre internet devrait intervenir en fin d'année en Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens.

Duel de milliardaires en très haute altitude

JetBlue propose internet à bord de ses avions depuis 2013 et s'appuyait jusqu'ici sur la société spécialisée Viasat. Les investisseurs ont mal réagi à l'annonce d'Amazon et, le titre Viasat perdait en milieu d'après-midi 1,88% à la Bourse de New York.

Avec Project Kuiper, Amazon entre, par ailleurs, en concurrence directe avec le Starlink d'Elon Musk, qui propose un produit similaire. Starlink compte déjà plus de 7.800 satellites en orbite et a conclu des partenariats avec plusieurs compagnies aéiennes, notamment Air France, United Airlines ou Qatar Airways. La contrôlée par Elon Musk a bénéficié de l'appui d'une autre société dirigée par l'entrepreneur, SpaceX, dont les fusées assurent les lancements de ses satellites. Amazon s'appuie lui surtout sur des lanceurs Atlas V, un modèle en service depuis plusieurs décennies et opéré par United Launch Alliance, une société commune entre Lockheed Martin et Boeing.