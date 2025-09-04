Nexity: 1er des trophées Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la 7ème année consécutive
'Nexity consolide ainsi sa position de leader et démontre une fois de plus son engagement à long terme pour la décarbonation du secteur immobilier et son rôle pionnier dans la transition écologique' indique le groupe.
Depuis la création du label BBCA en 2016, 193 opérations Nexity ont été labellisées (labellisation en cours ou finalisée), faisant de Nexity le pionnier du déploiement d'un immobilier bas carbone en France.
Sur l'année 2025 (12 mois glissants), la labellisation concerne 23 opérations (10 en phase conception et 13 en phase réalisation) représentant plus de 135.000 m2 de surfaces de logements et de bureaux sur l'ensemble du territoire national.
