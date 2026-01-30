information fournie par Reuters • 30/01/2026 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ResMed, Stryker, ALX Oncology

30 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont réduit leurs pertes vendredi, après que le président Donald Trump ait nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine. .N

** Schneider National Inc SNDR.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 26 inférieures aux estimations nL4N3YV0XJ

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Les résultats trimestriels devraient être sous pression en raison des prix du pétrole nL6N3YU16K

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - Hausse après des perspectives de bénéfices annuels optimistes nL4N3YV13Y

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Les bénéfices devraient augmenter nL6N3YU17K

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le prix du lingot tombe sous les 5000$/oz nL4N3YV0ZW

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent s'effondrent alors que le métal blanc passe sous la barre des 100$ nL4N3YV10U

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** APA Corp APA.O :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse des prix du brut nL6N3YV0MB

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - La société progresse grâce à des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre et à ses résultats pour le deuxième trimestre nL6N3YV0LY

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les marques Hoka et Ugg font grimper les ventes annuelles et les prévisions de bénéfices nL4N3YV10F

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Gains suite à un bénéfice du 1er trimestre supérieur aux attentes nL4N3YV132

** Autoliv Inc ALV.N :

BUZZ - Les marges 'faibles' du premier trimestre entraînent les actions d'Autoliv cotées à Stockholm à leur plus bas niveau depuis six mois nL8N3YV175

** ResMed Inc RMD.N :

BUZZ - Hausse suite à un bénéfice du T2 supérieur aux attentes nL4N3YV15T

** Stryker Corp SYK.N :

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3YV0RJ

** Kyivstar Group Ltd KYIV.O :

BUZZ - baisse après la fixation du prix de l'offre secondaire par les principaux actionnaires nL6N3YV0RW

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp TNXP.O :

BUZZ - Un médicament contre la douleur atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé; les actions chutent

nL4N3YV1EH

** Corcept Therapeutics Inc CORT.O :

BUZZ - Chute après que la lettre de rejet de la FDA révèle des avertissements répétés nL4N3YV1AU

** ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O :

BUZZ - Augmentation suite à un essai clinique précoce prometteur sur le cancer du sein nL4N3YV1FH

** Jyong Biotech Ltd MENS.O :

BUZZ - Hausse suite aux résultats d'un essai clinique à mi-parcours sur un médicament contre le cancer de la prostate

nL4N3YV1G0

** Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O :

BUZZ - Baisse suite à l'offre d'actions et au placement privé auprès de l'actionnaire principal nL6N3YV0TK

** Vaxcyte Inc PCVX.O :

BUZZ - Hausse après une levée de fonds de 550 millions de dollars dont la taille a été augmentée nL6N3YV0U5