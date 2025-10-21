LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-RBB Bancorp, Hologic, Eversource

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 octobre - Les indices de Wall Street ont été mitigés mardi, les investisseurs cherchant à s'orienter dans un contexte de publication massive de résultats d'entreprises de premier plan, à la suite d'un rallye technologique au cours de la séance précédente. .N

A 1130 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,79% à 47 074,36. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,12% à 6 743,07, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,13% à 22 959,85.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** General Motors Co GM.N , en hausse de 15,5% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , en hausse de 11,2% ** Halliburton Co HAL.N , en hausse de 9,0%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Newmont Corporation NEM.N , en baisse de 9,5% ** Philip Morris International Inc PM.N , en baisse de 8,1% ** Quest Diagnostics Inc DGX.N , en baisse de 4,7%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Mayville Engineering Company Inc MEC.N , en hausse de 19,1% ** Claritev Corp CTEV.N , en hausse de 16,1% ** General Motors Co GM.N , en hausse de 15,5%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N , en baisse de 16,3% ** Coeur Mining Inc CDE.N , en baisse de 15,5% ** Endeavour Silver Corp EXK.N , en baisse de 12,2%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Minerva Neurosciences Inc NERV.OQ , en hausse de 272,2% ** Vsee Health Inc VSEE.OQ , en hausse de 76,4 % ** Beyond Meat Inc BYND.OQ , en hausse de 59,2 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.OQ , en baisse de 67,6% ** Cycurion Inc CYCU.OQ , en baisse de 34,2% ** American Rebel Holdings Inc AREB.OQ , en baisse de 31,6%

** Galapagos NV GLPG.O :

BUZZ - Les actions se dirigent vers leur pire journée depuis près de 5 ans après l'annonce de la réduction des activités de CAR T nL8N3W20A0

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une prise de participation de 5% de l'investisseur activiste Starboard nL6N3W20CT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Hausse après que la société a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre

nL6N3W20LG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or baissent alors que les prix des lingots reculent après une hausse record nL4N3W215L

** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O :

BUZZ - Chute et abandonne son programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec d'un essai clinique

nL4N3W20FW

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce aux efforts d'expansion des marges; ses actions augmentent

nL4N3W210N

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Hausse grâce à des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3W20J7

** UnitedHealth Group Inc <UNH.N >:

** Centene Corp <CNC.N >:

** CVS Health Corp CVS.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains progressent après les résultats trimestriels supérieurs aux attentes d'Elevance

nL4N3W20JL

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3W20JO

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Hausse grâce à des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3W212F

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfice annuel de base

nL4N3W210D

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Sursaut après un relèvement des prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W211U

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Hausse grâce à des bénéfices au troisième trimestre supérieurs aux attentes, portés par une demande stable en Amérique du Nord nL4N3W210V

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre a dépassé les estimations nL4N3W20HF

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Hausse en raison de l'augmentation des bénéfices au troisième trimestre nL6N3W20GQ

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Sursaut après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour l'année entière nL4N3W212P

** Iridium Communications Inc IRDM.O :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un contrat aux États-Unis nL4N3W20PZ

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Chute après une prévision de bénéfice annuel en baisse nL6N3W20QB

** W.R. Berkley Corp WRB.N :

BUZZ - Les actions chutent, Jefferies réduit l'objectif de cours en raison d'une attente de croissance des bénéfices plus faible nL6N3W20DD

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - Baisse après une offre de 250 millions de dollars d'actions nL6N3W20LU

** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine

nL4N3W20SY

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande nL4N3W20PD

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de Bunge en raison de perspectives plus favorables nL4N3W20T5

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Achève la phase 1 de la livraison d'hydrogène pour H2CAST; les actions gagnent en valeur nL4N3W20P7

** Minerva Neurosciences Inc NERV.O :

BUZZ - La société monte en flèche après avoir obtenu jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

nL4N3W20V4

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - Abaisse ses prévisions de ventes pour l'année fiscale; les actions chutent nL4N3W213K

** Truist Financial Corp TFC.N :

BUZZ - Remontée après que TD Cowen a revu l'action à la hausse nL6N3W20MD

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Hausse après que Citigroup a relevé l'objectif de cours, s'attendant à un taux de croissance plus rapide

nL4N3W20R9

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a attribué l'étiquette de médicament orphelin à son médicament contre les tumeurs rares

nL4N3W20WF

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Baisse malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre nL6N3W20DF

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse de la note de Wells Fargo nL6N3W20O6

** SunPower Inc SPWR.O :

BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels positifs

nL4N3W20VJ

** PACCAR Inc PCAR.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel en baisse suite à un ralentissement des ventes de camions et de pièces détachées

nL4N3W20J5

** RBB Bancorp RBB.O :

BUZZ - Sursaut après l'amélioration de la qualité du crédit au 3ème trimestre nL6N3W20OX

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - Baisse après que KKR a cédé une participation dans une offre secondaire de 435 millions de dollars nL6N3W20PB

** Hologic Inc HOLX.O :

BUZZ - Hausse grâce à une opération de privatisation pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars nL4N3W20Z4

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Sursaut alors que la société envisage une vente pure et simple nL4N3W20ZN

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Stifel relève l'objectif de cours sur Hudbay Minerals en raison de solides perspectives de FCF nL4N3W20ZX

** Eversource Energy ES.N :

BUZZ - Hausse après que BofA a relevé sa recommandation à 'acheter' nL4N3W20TR

** National Fuel Gas Co NFG.N :

BUZZ - Annonce l'acquisition de l'activité gaz naturel de CenterPoint dans l'Ohio; les actions baissent nL4N3W20MW

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Poursuit son rebond; la société annonce des plans d'expansion de la distribution avec Walmart nL6N3W20R8