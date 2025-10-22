OPmobility : un CA en baisse de 1% au T3 avec le dollar et les arrêts de production en Europe

L'équipementier automobile OPmobility OPM.PA a fait état mercredi d'une baisse de 1% de son chiffre d'affaires économique au troisième trimestre à cause de la baisse du dollar face à l'euro et d'arrêts de production chez plusieurs de ses clients constructeurs en Europe.

Le groupe, qui a en revanche affiché des ventes solides en Amérique du Nord et en Asie - deux zones géographiques appelées à jouer pour lui un rôle croissant -, a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 2,72 milliards d'euros.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur général Laurent Favre a précisé que ce chiffre incluait un impact négatif de 95 millions d'euros lié aux changes. A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 2,6%.

Cette croissance est surtout le fruit de la performance d'OPmobility en Amérique du Nord (+2%), qui représente désormais 31% de son chiffre d'affaires, ainsi qu'en Asie (+8,7%), tandis qu'en Europe les ventes ont reculé de 5,4% à cause notamment de fermetures d'usines "plus longues que l'année dernière" chez Stellantis mais surtout chez Jaguar Land Rover, victime d'une cyberattaque.

Laurent Favre a indiqué qu'OPmobility avait perdu en septembre environ 30 à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires avec JLR, dont il fabrique presque toutes les pièces de carrosserie et les réservoirs.

Dans le cadre de sa diversification, OPmobility mise beaucoup sur les Etats-Unis, premier pays du groupe où il vient d'inaugurer un nouveau siège à Troy, dans le Michigan, ainsi que sur l'expansion internationale des constructeurs chinois comme Chery 9973.HK , avec lequel il a signé une lettre d'intention pour un partenariat mondial et deux contrats pour lui fournir des pare-chocs en Espagne et au Brésil.

L'équipementier, qui veut aussi plus que doubler son chiffre d'affaires en Inde d'ici 2030, estime que grâce à un niveau de commandes dynamique à travers toutes ses activités, il finira l'année avec des prises de commandes "bien supérieures" à son chiffre d'affaires.

Fort de ce constat, l'ex-Plastic Omnium a confirmé son objectif de hausse de sa marge opérationnelle, de son résultat net, part du groupe et de son free cash-flow en 2025.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)