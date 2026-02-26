information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 15:05

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Qnity, J.M. Smucker, Vistra

26 février - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont ouvert en demi-teinte ce jeudi, les résultats exceptionnels de Nvidia ayant reçu un accueil mitigé de la part des investisseurs et les résultats négatifs de l'éditeur de logiciels Salesforce ayant pesé sur le sentiment. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse sur le premarket après un nouveau trimestre de résultats et de prévisions en hausse

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Les actions chutent après que J.P. Morgan les ait rétrogradées à "sous-pondérer"

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Chute de 17% après que les prévisions de chiffre d'affaires du T1 aient manqué les estimations

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Chute malgré des prévisions de revenus optimistes pour l'exercice 27

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - Hausse du titre après un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - J.P.Morgan augmente l'objectif de cours de L3Harris en raison des perspectives de forte croissance des missiles

** Celsius Holdings Inc CELH.O :

BUZZ - Le titre s'envole après des résultats trimestriels optimistes, portés par la demande de boissons énergisantes

** Vir Biotechnology Inc VIR.O :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 150 millions de dollars

** C3. AI Inc AI.N :

BUZZ - Glisse après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux estimations; réduit 26% de ses effectifs

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - J.P. Morgan augmente l'objectif de cours d'EOG Resources sur la base d'une meilleure stratégie d'exploration

** Teleflex Inc TFX.N :

BUZZ - Chute après des résultats trimestriels et des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en baisse

nL6N3ZM0SR

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Hausse après que la pilule expérimentale ait montré des bénéfices précoces pour l'anxiété sociale

** Innovex International Inc INVX.N :

BUZZ - Chute suite à la vente d'actions par l'actionnaire principal

** TopBuild Corp BLD.N :

BUZZ - Baisse car les prévisions de revenus pour 2026 sont inférieures aux estimations

** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - Chute après des perspectives 2026 moroses

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Hausse après que H.C. Wainwright ait relevé sa note à "acheter"

** J.M. Smucker Co SJM.N :

BUZZ - Hausse du titre après des résultats du T3 supérieurs aux attentes et des nominations au conseil d'administration après l'accord avec Elliott

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Hausse du titre après des bénéfices du T4 supérieurs aux attentes

** Larimar Therapeutics Inc LRMR.O :

BUZZ - Recul après une vente d'actions portée à 100 millions de dollars

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices pour 2026 en baisse

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Hausse du titre après un bénéfice de base du T4 supérieur aux attentes, grâce à la demande d'énergie pour les centres de données induite par l'intelligence artificielle

** Array Technologies Inc ARRY.O :

BUZZ - Baisse après avoir prévu un bénéfice ajusté pour 2026 inférieur aux estimations

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - Mizuho relève l'objectif de cours de Stanley Black & Decker en raison de mesures de réduction des coûts

** Soleno Therapeutics Inc SLNO.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la nomination du CFO

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Chute suite à une perte plus importante que prévu au 4ème trimestre

** Janus Henderson Group PLC JHG.N :

BUZZ - Hausse des actions; Victory Capital renouvelle son offre publique d'achat sur la société

** PENN Entertainment Inc PENN.O :

BUZZ - L'action grimpe après avoir renoué avec les bénéfices

** Polyrizon Ltd PLRZ.O :

BUZZ - Hausse des actions suite à une étude en laboratoire montrant une meilleure administration par voie nasale d'un médicament contre l'overdose

** IonQ Inc IONQ.N :

BUZZ - Les actions augmentent après des revenus et des bénéfices du T4 optimistes

** Shift4 Payments Inc FOUR.N :

BUZZ - Glisse après que le bénéfice de l'année fiscale 26 ait manqué les estimations

** Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N :

BUZZ - Glisse sur une vente d'actions prévue pour 175 millions de dollars

** Palvella Therapeutics Inc PVLA.O :

BUZZ - Prolonge son ascension après une levée de fonds portée à 200 millions de dollars

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après avoir augmenté ses prévisions de revenus annuels