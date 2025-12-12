LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ProPetro, Nvidia, Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en baisse vendredi, les derniers résultats de Broadcom ayant renforcé les craintes d'une bulle alimentée par l'intelligence artificielle, atténuant l'optimisme alimenté par les signaux de la Réserve Fédérale qui se sont révélés plus timides que prévu sur les réductions de taux en 2026. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Les actions grimpent après le départ du directeur général et l'augmentation des prévisions de bénéfices

nL6N3XI0HS

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente suite aux paris sur la baisse des taux d'intérêt

nL6N3XI0JH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent en suivant des prix records nL4N3XI0O4

** Applied Therapeutics Inc APLT.O :

BUZZ - plonge après que Cycle Group au Royaume-Uni ait acheté la société nL6N3XI0JB

** Canopy Growth Corp CGC.O :

** Canopy Growth Corp CRON.O :

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

** Sundial Growers Inc SNDL.O : BUZZ - Les actions du secteur de la marijuana grimpent après que Trump ait envisagé d'assouplir les restrictions sur la marijuana

nL6N3XI0JQ

** Mitek Systems Inc MITK.O :

BUZZ - Les résultats positifs du 4ème trimestre entraînent une hausse des actions nL4N3XI0PY

** Quanex Building Products Corp NX.N :

BUZZ - Hausse après les résultats positifs du 4ème trimestre

nL6N3XI0L0

** Badger Meter Inc BMI.N :

BUZZ - Jefferies commence à acheter Badger Meter, Watts Water avec 'hold' nL4N3XI0SI

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - JP Morgan relève l'objectif de cours d'Alphabet sur fond d'optimisme pour l'IA nL4N3XI0SH

** Shoe Carnival Inc SCVL.O :

BUZZ - Le titre augmente après la déclaration d'un dividende trimestriel en espèces et d'un nouveau programme de rachat d'actions nL4N3XB0W5

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - TD Cowen augmente l'objectif de cours d'Exxon en raison de l'augmentation des gains dans la région du Permien

nL6N3XI0MR

** Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N :

BUZZ - Jefferies commence à acheter Zurn Elkay Water Solutions; les actions augmentent nL4N3XI0U1

** Johnson Outdoors Inc JOUT.O :

BUZZ - Le titre augmente grâce à la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel nL6N3XI0MH

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre augmente après que Reuters ait rapporté que la société envisageait d'augmenter la production de l'IA H200 en Chine nL6N3XI0PO

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Le titre gagne du terrain suite à un accord de micro-réseau avec Coterra Energy nL4N3U01GZ

** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Le titre augmente après que J.P. Morgan ait relevé sa recommandation à "surpondérer". nL4N3XI0Y3

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :

BUZZ - Chute après l'abandon par la société et Gilead d'un essai clinique de phase avancée sur un médicament combiné contre le cancer nL6N3XI0QS