LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé dans les faibles échanges de la veille de Noël, mercredi, alors que les traders attendent de voir si les actions peuvent prolonger les gains records dans une période de forte activité saisonnière pour les marchés. .N

** Castrol India <CAST.NSAmpgt;:

BUZZ - L'unité indienne de Castrol bondit alors que BP prévoit de vendre 65% de ses parts à Stonepeak nL4N3XU0CD

** BP BP.L :

BUZZ - Les actions de BP augmentent suite à la vente de la part de Castrol nL4N3XU0BW

** Hindustan Copper <HCPR.NSAmpgt;:

BUZZ - L'action indienne Hindustan Copper bondit suite à la hausse record du cuivre nL6N3XU0CO

** Dynavax DVAX.O

** Sanofi SASY.PA :

BUZZ - Dynavax grimpe en flèche alors que le fabricant de médicaments français Sanofi acquiert la société nL6N3XU0D7

** Nike NKE.N :

BUZZ - Nike grimpe après que le directeur général d'Apple ait acheté des actions pour près de 3 millions de dollars

nL6N3XT0PR

**Intel INTC.O ** Nvidia NVDA.O :

BUZZ - Intel chute après un rapport selon lequel Nvidia a cessé de tester la technologie de fabrication de puces 18A d'Intel nL4N3XU0JK

Valeurs associées

BP
426,650 GBX LSE -0,20%
DYNAVAX TECH
11,1350 USD NASDAQ +0,04%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
INTEL
36,3500 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
57,340 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
189,2100 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
62,38 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
58,47 USD Ice Europ +0,03%
SANOFI
81,610 EUR Euronext Paris -0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

