LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé dans les faibles échanges de la veille de Noël, mercredi, alors que les traders attendent de voir si les actions peuvent prolonger les gains records dans une période de forte activité saisonnière pour les marchés. .N

** Castrol India <CAST.NSAmpgt;:

BUZZ - L'unité indienne de Castrol bondit alors que BP prévoit de vendre 65% de ses parts à Stonepeak nL4N3XU0CD

** BP BP.L :

BUZZ - Les actions de BP augmentent suite à la vente de la part de Castrol nL4N3XU0BW

** Hindustan Copper <HCPR.NSAmpgt;:

BUZZ - L'action indienne Hindustan Copper bondit suite à la hausse record du cuivre nL6N3XU0CO

** Dynavax DVAX.O

** Sanofi SASY.PA :

BUZZ - Dynavax grimpe en flèche alors que le fabricant de médicaments français Sanofi acquiert la société nL6N3XU0D7

** Nike NKE.N :

BUZZ - Nike grimpe après que le directeur général d'Apple ait acheté des actions pour près de 3 millions de dollars

**Intel INTC.O ** Nvidia NVDA.O :

BUZZ - Intel chute après un rapport selon lequel Nvidia a cessé de tester la technologie de fabrication de puces 18A d'Intel nL4N3XU0JK