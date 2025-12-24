Wall Street vue stable avant la pause de Noël, séance écourtée en Europe

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

Wall Street est attendue sur une note stable mercredi et les Bourses européennes ont fini sur de faibles variations mercredi lors d'une séance écourtée avant la pause de Noël.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ‍en baisse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,04% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,02% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 à fini inchangé à 8.103,58 points et, à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,05%, le FTSEurofirst 300 0,04% et ‌le Stoxx 600 0,02%.

Les échanges ont été réduits en Europe mercredi, la plupart des Bourses n'ayant ouvert que pour une séance raccourcie et elles resteront fermées jeudi et vendredi. D'autres, comme celles de Francfort ou Milan, n'ont pas ouvert en cette veille de Noël.

La Bourse de ​New York tiendra également une séance écourtée mercredi et restera fermée jeudi.

Le sentiment des investisseurs reste plutôt positif, comme en témoigne l'indice paneuropéen ⁠Stoxx 600, qui a fermé sur un record mardi et a progressé d'environ 16% depuis le début de l'année 2025, s'apprêtant à enregistrer sa meilleure performance annuelle depuis 2021.

L'assouplissement des taux d'intérêt plus tôt cette année, les mesures de relance ⁠budgétaire en Allemagne et la prudence face aux actions technologiques ‍américaines, que les investisseurs craignent surévaluées, ont tous contribué à cette bonne performance des actions du Vieux ⁠continent en 2025.

Le moral reste stimulé par les attentes de baisses supplémentaires des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine en 2026, un scénario qui n'a pas subi de modifications importantes malgré une croissance économique supérieure aux prévisions aux Etats-Unis aux troisième trimestre.

À Paris, Sanofi, ​qui a annoncé mercredi le rachat du groupe biopharmaceutique américain Dynavax et fait le point sur les orientations de la Food and Drug Administration (FDA) concernant la soumission réglementaire du tolebrutinib, a abandonné 0,74%.

À Londres, BP a reculé de 0,39% après avoir conclu un accord pour vendre 65% de ses parts ⁠dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak.

Les valeurs minières ont fini sur une hausse ​de XXX% alors que les cours des métaux précieux, y compris l'or, atteignent des niveaux records dans un ​contexte de forte demande.

Les rendements des ​Treasuries sont plutôt calmes mercredi après avoir progressé la veille avec les données sur le PIB américain plus solides que prévu. Le rendement des Treasuries ​à dix ans recule de 0,6 point de base à 4,1629%. Le deux ans grappille ⁠pour sa part 0,6 undefined points de base à 3,5341%. undefined

Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,05% à 1,1788 dollar.

Les prix du pétrole progressent légèrement mercredi pour la sixième journée consécutive, soutenus par les données économiques américaines et les risques de perturbation de l'approvisionnement en provenance du Venezuela et de la Russie.

Le Brent grappille 0,06% à 62,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,19% ‌à 58,49 dollars.

Les prix du pétrole brut sont toutefois en passe d'enregistrer leur plus forte baisse annuelle depuis 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a contraint une grande partie de l'activité économique à s'arrêter.

"Malgré ces risques liés à l'approvisionnement, le pétrole [...] est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse annuelle depuis 2020, car l'offre devrait dépasser la demande", a déclaré Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Le cours de l'or a franchi mercredi pour la première fois la barre des 4.500 dollars l'once et évolue à 4.482,64 dollars à 13h13 GMT.

