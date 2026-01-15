LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - Les indices boursiers américains ont augmenté jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de TSMC aient alimenté un rallye des actions des semi-conducteurs avant les résultats des poids lourds de la finance. .N

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - RBC initie une couverture sur les semi-conducteurs et les actions SemiCap avec une vue AI haussière nL6N3YG0FM

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O :

nL6N3YG0FM : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces gagnent du terrain après les bons résultats de TSMC nL4N3YG0TD BUZZ - Les actions des équipementiers en puces s'envolent après les prévisions d'investissement de TSMC nL4N3M71XV

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions américaines s'envolent après de bons résultats et des prévisions annuelles nL4N3YG0UX

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, les résultats sont attendus jeudi

nL6N3YF15Y

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - Hausse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N3YG0P6

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent avec la baisse des prix du brut nL6N3YG0PE