LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

15 janvier - Les indices boursiers américains ont augmenté jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de TSMC aient alimenté un rallye des actions des semi-conducteurs avant les résultats des poids lourds de la finance. .N

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - RBC initie une couverture sur les semi-conducteurs et les actions SemiCap avec une vue AI haussière nL6N3YG0FM

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O :

nL6N3YG0FM : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces gagnent du terrain après les bons résultats de TSMC nL4N3YG0TD BUZZ - Les actions des équipementiers en puces s'envolent après les prévisions d'investissement de TSMC nL4N3M71XV

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions américaines s'envolent après de bons résultats et des prévisions annuelles nL4N3YG0UX

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, les résultats sont attendus jeudi

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - Hausse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N3YG0P6

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent avec la baisse des prix du brut nL6N3YG0PE

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,6000 USD NASDAQ +1,19%
APPLIED MATERIALS
301,8900 USD NASDAQ -0,98%
ARM HOLDING ADR
104,9900 USD NASDAQ -2,64%
ASML HLDG
1 150,6000 EUR Euronext Amsterdam +6,12%
ASML HOLD NY SP ADR
1 263,7200 USD NASDAQ -0,51%
BROADCOM
339,8900 USD NASDAQ -4,15%
CHEVRON
167,340 USD NYSE +2,14%
DEVON ENERGY
37,910 USD NYSE +2,93%
EXXON MOBIL
130,250 USD NYSE +2,98%
F5
267,4500 USD NASDAQ -0,87%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
LAM RESEARCH
208,7900 USD NASDAQ -2,61%
MARVELL TECH
81,2100 USD NASDAQ -2,22%
MORGAN STANLEY
180,910 USD NYSE -1,02%
NVIDIA
183,1400 USD NASDAQ -1,44%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,350 USD NYSE +2,42%
Pétrole Brent
63,94 USD Ice Europ -2,22%
Pétrole WTI
59,57 USD Ice Europ -2,52%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
327,420 USD NYSE -1,12%
