OpenAI teste des publicités dans le ChatGPT afin d'augmenter ses revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8) par Juby Babu et Zaheer Kachwala

OpenAI a annoncé qu'elle commencerait à diffuser des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains, intensifiant ainsi ses efforts pour générer des revenus à partir du chatbot d'IA afin de financer les coûts élevés de développement de la technologie.

Les publicités seront testées auprès des utilisateurs de la version gratuite de l'entreprise et de la version Go, moins chère, que l'entreprise est en train d'étendre à l'échelle mondiale, a déclaré OpenAI vendredi. Elles apparaîtront dans les semaines à venir et seront distinctes des réponses générées par ChatGPT.

Les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business et Enterprise, plus onéreuses, n'auront pas de publicité. OpenAI a également déclaré que la publicité n'influencerait pas les résultats de ChatGPT et que les conversations des utilisateurs ne seraient pas partagées avec les spécialistes du marketing.

Cette décision marque un tournant majeur pour l'entreprise, qui s'appuyait jusqu'à présent sur les abonnements. Elle montre la pression que subit OpenAI pour augmenter ses revenus, alors qu'elle dépense beaucoup pour ses centres de données et qu'elle se prépare à une introduction en bourse largement anticipée .

La startup, qui perd de l'argent, prévoit de dépenser plus de 1 000 milliards de dollars en infrastructures d'intelligence artificielle d'ici 2030, mais n'a pas donné de détails sur la manière dont elle compte les financer.

Selon les analystes, les publicités pourraient permettre de dégager un flux de revenus important à partir des 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT, mais cette initiative pourrait irriter certains clients et nuire à la confiance dans le produit.

Si les publicités semblent maladroites ou opportunistes, les utilisateurs peuvent facilement passer à des chatbots concurrents tels que Gemini de Google ou Claude d'Anthropic, a déclaré Jeremy Goldman, analyste chez eMarketer.

Mais il a ajouté que cette initiative pourrait également pousser les rivaux "à clarifier leurs propres philosophies de monétisation, en particulier ceux qui se positionnent comme 'sans publicité par conception'".

OpenAI a déclaré qu'elle ne diffuserait pas de publicités aux utilisateurs de moins de 18 ans. L'entreprise prévoit également de bloquer l'apparition de publicités liées à des sujets sensibles, tels que la santé et la politique.

"Nous prévoyons de tester des publicités au bas des réponses dans ChatGPT lorsqu'il y a un produit ou un service sponsorisé pertinent basé sur votre conversation actuelle", a déclaré la startup dans un communiqué.

L'offre ChatGPT Go, d'abord lancée en Inde, sera disponible aux États-Unis pour 8 dollars par mois, a indiqué la société soutenue par Microsoft.