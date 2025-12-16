 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

16 décembre - Les indices boursiers américains ont reculé mardi, la prudence s'installant à l'approche d'un rapport sur l'emploi très attendu qui pourrait donner un aperçu de la santé de l'économie et de la trajectoire potentielle des taux d'intérêt l'année prochaine.

** Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a prolongé l'examen d'un médicament contre les maladies oculaires nL4N3XM0KX

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs deviennent méfiants avant les données américaines de fin d'année nL6N3XM0MA

** D-Wave Quantum Inc QBTS.N :

** IONQ Inc IONQ.N :

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Jefferies commence à couvrir les entreprises d'informatique quantique, optimiste sur D-Wave et IonQ []

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Prévoit d'enregistrer une dépréciation de 19,5 milliards de dollars, arrêt de plusieurs modèles de véhicules électriques; actions en hausse nL6N3XM0K2

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - obtient une note de 'surperformance' alors qu'Evercore commence à couvrir l'action nL6N3XM0O2

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Augmentation après que Jefferies a relevé la note à "acheter" nL6N3XM0NH

** NextEra Energy Inc NEE.N :

** CenterPoint Energy Inc CNP.N :

** FirstEnergy Corp FE.N :

** Eversource Energy ES.N :

BUZZ - Scotiabank voit les services publics américains comme une couverture, relève les objectifs de cours nL6N3XM0MW

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Les actions chutent car les prévisions de bénéfices pour 2026 sont inférieures aux attentes nL4N3XM0NM

Valeurs associées

ALDEYRA THERAPEU
3,9850 USD NASDAQ -12,22%
CENTERPOINT ENER
38,190 USD NYSE +0,88%
CHEVRON
149,820 USD NYSE -0,11%
COEUR MINING
16,905 USD NYSE -2,00%
CONOCOPHILLIPS
94,355 USD NYSE -1,24%
D-WAVE QUANT
23,700 USD NYSE -9,20%
ENDEAVOUR SILVER
9,120 USD NYSE +1,62%
EVERSOURCE ENERG
68,375 USD NYSE +0,40%
EXXON MOBIL
117,745 USD NYSE -0,88%
FIRSTENERGY
44,605 USD NYSE +0,79%
FORD MOTOR
13,645 USD NYSE -0,76%
Gaz naturel
4,01 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
18,845 USD NYSE +0,16%
INSULET
291,3400 USD NASDAQ -1,47%
IONQ
46,080 USD NYSE -8,50%
NEXTERA ENERGY
81,635 USD NYSE -0,04%
OCCIDENTAL PETROLEUM
40,175 USD NYSE -2,18%
OKTA-A
88,2000 USD NASDAQ -2,20%
PFIZER
26,450 USD NYSE +2,28%
Pétrole Brent
59,55 USD Ice Europ -1,34%
Pétrole WTI
55,80 USD Ice Europ -1,47%
RIGETTI COMP
23,5150 USD NASDAQ -9,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
