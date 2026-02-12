information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 15:11

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PPG Industries, American Electric Power, West Pharmaceutical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - Les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, au lendemain d'une forte croissance de l'emploi et d'une baisse du taux de chômage qui ont apaisé les inquiétudes économiques, les investisseurs se concentrant sur une série chargée de résultats d'entreprises. .N

** NetEase Inc NTES.O :

BUZZ - Le titre de Hong Kong tombe à son plus bas niveau depuis plus de 8 mois suite à l'échec du 4ème trimestre

** Rentokil Initial PLC RTO.N :

BUZZ - L'action est tirée vers le bas après la baisse des résultats de son homologue américain Rollins nL6N3Z80JT

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Chute suite à un manque de marge et à des coûts de mémoire qui ont éclipsé des commandes importantes nL4N3Z80VO

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - chute suite à des résultats médiocres au 4ème trimestre; arrêt de l'usine de lithium en Australie nL4N3Z80YA

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2026 ne correspondent pas aux objectifs de Wall Street nL6N3Z80R2

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - Saut en raison de plans visant à faire passer un médicament oral contre l'obésité à un stade avancé d'essais

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les fortes données sur l'emploi américain pèsent sur les prix nL6N3Z80QX

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Les actions chutent en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché de la publicité nL6N3Z80QY

** Terex Corp TEX.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Terex en raison d'une hausse potentielle des marges nL4N3Z811J

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice au 4ème trimestre nL6N3Z80SF

** ICON PLC ICLR.O :

BUZZ - chute suite à une enquête d'audit sur des revenus surévalués nL4N3Z812U

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les minières de cuivre gagnent en métal rouge grâce à la faiblesse du dollar américain nL4N3Z811O

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Vertiv alors que la société prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Les actions chutent après le règlement des exportations chinoises nL6N3Z80TE

** Brown & Brown Inc BRO.N :

BUZZ - Le programme de rachat d'actions accéléré de 250 millions de dollars fait grimper le cours des actions

** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - Gain après que Mizuho ait augmenté l'objectif de prix

** Crocs Inc CROX.O :

BUZZ - Sursaut après des prévisions annuelles optimistes et un plan de réduction des coûts de 100 millions de dollars

nL4N3Z818K

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - Le titre gagne grâce à un plan d'investissement accru et dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre nL6N3Z80VB

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL4N3Z8190

** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :

BUZZ - Hausse grâce à un plan de rachat d'actions et à des prévisions de bénéfices supérieures aux estimations nL4N3Z819L

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices pour 2026 en baisse nL6N3Z80V6

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - Remonte après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL4N3Z819J

** Dell Technologies Inc DELL.N : ** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - L'avertissement de Lenovo sur la pénurie de mémoire pèse sur Dell et HP nL4N3Z81A0

** Cognex Corp CGNX.O :

BUZZ - Hausse après que les résultats du 4ème trimestre aient dépassé les estimations nL6N3Z80TZ

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Perte d'altitude sur la dette convertible de 1 milliard de dollars et les offres d'actions directes

** Bruker Co BRKR.O :

BUZZ - Chute après que les bénéfices du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL6N3Z80VX

** Howmet Aerospace Inc HWM.N :

BUZZ - monte après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux estimations pour le premier trimestre nL6N3Z80W0

** PBF Energy Inc PBF.N :

BUZZ - Gagne du terrain après un bénéfice surprise au quatrième trimestre nL4N3Z81D4

** Energy Vault Holdings Inc NRGV.N :

BUZZ - Baisse après une augmentation de 140 millions de dollars de la vente d'obligations convertibles nL6N3Z80WO

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Les actions chutent après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre nL4N3Z81BK

** Paycom Software Inc PAYC.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de revenus pour 2026 inférieures aux estimations nL6N3Z80SN

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la nomination de Keith Barr, ancien dirigeant d'IHG, au poste de directeur général

** Peabody Energy Corp BTU.N :

** Hallador Energy Co HNRG.O : ** Warrior Met Coal Inc HCC.N :

BUZZ - Les mineurs de charbon augmentent après que Trump ait ordonné au département de l'énergie d'accorder des fonds aux usines de charbon nL4N3Z816N

** Angi Inc ANGI.O :

BUZZ - Truist réduit le PT sur Angi en raison d'un ralentissement du redressement nL4N3Z81D3

** Sphere Entertainment Co SPHR.N :

BUZZ - Le titre bondit après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre supérieur aux prévisions nL6N3Z80WG

** CBRE Group Inc CBRE.N :

BUZZ - Remonte après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations nL4N3Z81ED

** Iron Mountain Inc IRM.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions annuelles optimistes

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - Stephens relève l'objectif de prix de Wabtec en raison d'une forte demande nL4N3Z81CX