LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Perpetua Resources, Nvidia, SiriusXM

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 12 février - Les actions américaines ont grimpé lundi, le Nasdaq, à forte composante technologique, s'approchant de son record historique, les investisseurs se préparant à deux rapports cruciaux sur l'inflation au cours de la semaine, tandis que Nvidia a dépassé Amazon en valeur pour la première fois en deux décennies. .N À 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,56% à 38 888,18. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,23% à 5 038,29 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,14% à 16 012,83. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** VF Corp VFC.N , en hausse de 15,4% ** Diamondback Energy Inc FANG.OQ , en hausse de 9,9% ** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , en hausse de 7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Motorola Solutions Inc MSI.N , en baisse de 3,1% ** Constellation Energy Corp CEG.OQ , en baisse de 2,9% ** Gartner Inc IT.N , en baisse de 2,9% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** VolatoGroup Inc SOAR.N , plus 23,5% ** Emeren Group Ltd SOL.N , plus 17,1% ** Youdao Inc DAO.N , plus 16,7% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Quantum FinTech Acquisition Corp ATCH.N , en baisse de 36,6% ** Big Lots Inc BIG.N , en baisse de 31% ** Alto Neuroscience Inc ANRO.N , en baisse de 14,6% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** BeamrImaging Ltd BMR.O , plus 936% ** Millennium Group International Holdings Ltd MGIH.O , plus 559,5% ** Nano Labs Ltd NA.O , plus 129,6% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O , en baisse de 73% ** TOP Financial Group Ltd TOP.O , en baisse de 40,6% ** Lakeshore Acquisition II Corp LBBB.O , en baisse de 26,7% ** Joby Aviation Inc JOBY.N : en hausse de 7,9% BUZZ - Montée en puissance après un accord pour lancer un taxi aérien aux Emirats Arabes Unis nL3N3EX0SU ** Emeren Group Ltd SOL.N : +17,1% BUZZ - Hausse suite à l'accélération du programme de rachat d'actions nL3N3EX13H ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : +0,6% BUZZ - Prolonge son rebond après la hausse de vendredi nL2N3EX10U ** Diamondback Energy Inc FANG.O : +9,9% BUZZ - Remontée après l'accord de 26 milliards de dollars avec Endeavor nL3N3EX1QI ** Big Lots Inc BIG.N : en baisse de 31.0% BUZZ - Les actions sont sur le point de connaître leur pire journée après la recherche de financement de la société nL3N3EX257 ** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : baisse de 73,0% BUZZ - L'arrêt du recrutement d'une étude sur les maladies pulmonaires fait chuter les actions nL3N3EX1YF ** B Riley Financial Inc RILY.O : hausse de 8,8% BUZZ - Reprise de cours pour atteindre un plus haut d'une semaine nL3N3EX22X ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : baisse de 2,0% BUZZ - Chute après que Barclays ait revu à la baisse sa notation et réduit ses prévisions nL3N3EX1GY ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : +1,7% BUZZ - Hausse suite à la décision de la FDA d'accélérer la mise en place d'une thérapie contre le cancer de la prostate nL3N3EX1IW ** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : +6,2% BUZZ - Hausse après l'obtention d'un contrat de 13 millions de dollars nL3N3EX1TR ** CymaBay Therapeutics Inc CBAY.O : +24,9% BUZZ - Hausse suite à un rachat de 4,3 milliards de dollars par Gilead nL3N3EX1M5 ** Lowe's Companies Inc LOW.N : +3,6% BUZZ - Hausse suite à la revalorisation de l'action par J.P.Morgan et à l'augmentation du PT nL3N3EX1ME ** Tonix Pharmaceuticals Holdings Corp TNXP.O : +15,4% BUZZ - Hausse suite au feu vert de la FDA pour les essais chez l'homme d'un médicament contre le stress post-traumatique nL3N3EX1MU ** Bit Digital Inc BTBT.N : +5,1% BUZZ - Hausse sur le projet de doubler la flotte de minage de bitcoin nL3N3EX1S5 ** Snap Inc SNAP.N : +6,9% BUZZ - Hausse après avoir conclu des accords de rachat nL3N3EX1TO ** Caterpillar Inc CAT.N : +1,6% BUZZ - Citi relève le PT de Caterpillar sur des marges plus fortes que prévu nL3N3EX1OG ** Rio Tinto PLC RIO.N : + 0,3 % ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 0,7% ** Southern Copper Corp SCCO.N : +1,4% BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent alors que les marchés attendent les données clés de l'inflation américaine nL3N3EX1W6 ** Syra Health Corp SYRA.O : + 14,4 % BUZZ - Hausse grâce à un contrat de soins de santé en Virginie nL3N3EX1W4 ** Beamr Imaging Ltd BMR.O : hausse de 936.0% BUZZ - Atteint son plus haut niveau historique après l'annonce d'une recherche conjointe avec Nvidia nL3N3EX1VR ** VF Corp VFC.N : +15,4% BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'un investisseur activiste qui obtient le soutien des héritiers de l'entreprise nL3N3EX1W0 ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 12,7 ** Riot Platforms Inc RIOT.O : hausse de 9,7 ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : + 11,8 % BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin dépasse les 50 000 $ nL2N3EX1GY ** Hershey Co HSY.N : baisse de 0,7% BUZZ - Chute après la rétrogradation de Morgan Stanley à "underweight" nL2N3EX166 ** 3M Co MMM.N : +2,2% BUZZ - J.P. Morgan relève les prévisions de 3M sur la base d'une réduction des coûts nL3N3EX22I ** Arm Holdings PLC ARM.O : + 20,9 % BUZZ - Les actions ont plus que triplé depuis l'introduction en bourse nL2N3EX18P ** Nvidia Corp NVDA.O : +0,6% BUZZ - Dépasse brièvement Amazon en valeur de marché nL3N3EX241 ** Coinbase Global Inc COIN.O : + 3,8% BUZZ - Les entreprises technologiques sont de plus en plus optimistes nL1N3EN1WG ** Wells Fargo & Co WFC.N : +1,9% ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : + 2,9% ** Bank of America Corp BAC.N : +2,2% BUZZ - Les banques américaines prolongent leurs gains, NYCB se stabilise après la vente nL3N3EX25A ** Perpetua Resources Corp PPTA.O : +7,6% BUZZ - En hausse grâce à l'obtention d'un financement supplémentaire nL3N3EX1GR ** Monday.com Ltd MNDY.O : baisse de 9,9% BUZZ - Les actions ont un début de semaine difficile après le rapport et les prévisions nL2N3EX0YL ** General Electric Co GE.N : +0,7% BUZZ - Deutsche Bank relève ses prévisions sur General Electric nL3N3EX28J ** SiriusXM Holdings Inc SIRI.O : +2,4% BUZZ - Les plans de suppressions d'emplois nL3N3EX28K Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,54% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,04 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,55 Energie .SPNY en hausse de 1,16 Finance .SPSY en hausse de 0,76 Santé .SPXHC en baisse de 0,02 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,28 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,20 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,14 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,12 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,03