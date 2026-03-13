information fournie par Reuters • 13/03/2026 à 14:32

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PayPay Corp, Ulta Beauty, InMode

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en hausse ce vendredi, après des pertes importantes lors de la session précédente, alors que les investisseurs évaluent une série de données économiques pour mesurer les perspectives de taux d'intérêt, tandis que le conflit au Moyen-Orient s'étend. .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - baisse suite à l'annonce de la démission du directeur général sans successeur nL6N4010HW

** PAR Technology Corp PAR.N :

BUZZ - chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 250 millions de dollars nL6N4010O4

** Voyager Acquisition Corp VACH.O :

BUZZ - Les actionnaires soutiennent la fusion avec VERAXA Biotech nL4N4010UO

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - Le président du conseil d'administration achète pour 50 millions de dollars d'actions nL6N3ZS0XT

** Kyivstar Group Ltd KYIV.O :

BUZZ - Augmentation grâce à une forte croissance des bénéfices de base nL4N4010UG

** Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O :

BUZZ - Raymond James augmente sa note sur l'accord avec Signature Bancorp nL4N4010V9

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - L'entreprise de technologie médicale lance un nouveau rachat d'actions nL4N4010W4

** Ulta Beauty Inc ULTA.O :

BUZZ - Baisse, la hausse des coûts pèse sur les prévisions de bénéfices annuels nL4N4010OR

** PayPay Corp PAYP.O :

BUZZ - Bondit après une introduction en bourse réussie malgré un marché difficile jeudi nL6N4010SU

** Firefly Neuroscience Inc AIFF.O :

BUZZ - L'outil d'IA pour identifier les sous-types de TDAH progresse, les actions bondissent nL4N401103

** Fifth Third Bancorp FITB.O :

BUZZ - Truist réduit les prévisions, les perspectives pour le premier trimestre sont moins bonnes que prévu nL4N40111F

** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :

BUZZ - Étend l'accord de vente d'actions avec Jefferies, actions en baisse nL4N40112Y