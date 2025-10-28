 Aller au contenu principal
CAC 40
8 222,66
-0,20%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PayPal, SoFi Technologies, JetBlue Airways
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

28 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont oscillé près des records mardi, faisant une pause après avoir augmenté au cours des deux dernières sessions, les investisseurs se concentrant sur les résultats des grandes entreprises, y compris UnitedHealth et UPS. .N

** NXP Semiconductors N.V. NXPI.O :

BUZZ - Les actions grimpent alors que le rebond de l'automobile stimule les perspectives nL6N3W90H2

** Qorvo Inc QRVO.O :

BUZZ - La fusion avec Skyworks pour 22 milliards de dollars fait grimper les actions nL6N3W90PD

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que l'optimisme sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine réduit la demande de valeurs refuges nL4N3W90OL

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Le titre grimpe suite à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3W90X1

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - Le titre progresse après des bénéfices supérieurs aux attentes nL4N3W91D3

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - plonge après avoir manqué le bénéfice du troisième trimestre en raison d'une hausse de la facture fiscale

nL6N3W90I9

** Cameco Corp CCJ.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un partenariat avec les États-Unis pour un projet de 80 milliards de dollars dans le domaine de l'énergie nucléaire nL4N3W90SR

** Waste Management Inc WM.N :

BUZZ - Le titre chute après un manque à gagner au troisième trimestre et des prévisions à la baisse nL6N3W90JK

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Le titre est en hausse grâce à des résultats solides au troisième trimestre et à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3W90W4

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les ventes et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre aient dépassé les attentes du marché nL4N3W90X9

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

nL4N3W90WN

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après un accord avec OpenAI pour devenir le portefeuille de paiement de ChatGPT nL4N3W919O

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3W910M

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent en baisse, les prix des métaux en baisse nL4N3W910S

** Royal Caribbean Group PLC RCL.N :

BUZZ - Le titre chute après des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations nL4N3W90Z5

** Tenet Healthcare Corp THC.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL4N3W912N

** D.R.Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Le titre chute après que le bénéfice du quatrième trimestre ait été inférieur aux estimations nL4N3W90ZR

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W90X5

** Pony AI Inc PONY.O : ** WeRide Inc WRD.O :

BUZZ - Les titres sont en hausse après une information selon laquelle Uber envisagerait d'investir dans des sociétés cotées à Hong Kong nL6N3VR0JC

** Galaxy Digital Inc GLXY.O :

BUZZ - Le titre glisse après une vente accrue d'obligations échangeables de 1,15 milliard de dollars nL6N3W90NJ

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Le titre chute après une baisse des bénéfices au troisième trimestre nL4N3W914C

** Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

BUZZ - Les actions chutent car les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre sont inférieures aux estimations nL6N3W90O6

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après un bond du chiffre d'affaires et du bénéfice au troisième trimestre nL4N3W9143

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3W916X

** VSE Corp VSEC.O :

BUZZ - Le titre baisse après une vente d'actions de 400 millions de dollars dans le cadre d'une fusion et d'une acquisition nL6N3W90OR

** Blue Ridge Bankshares Inc BRBS.N :

BUZZ - Le titre est en remontée après l'annonce d'un dividende spécial en numéraire nL6N3W90OS

** GeneDx Holdings Corp WGS.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations du marché

nL6N3W50HH

** Novo Nordisk A/S NVO.N : ** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Jefferies voit une pression sur les fabricants de peptides, initie Novo avec 'underperform' (sous-performance)

nL4N3W80TA

** Confluent Inc CFLT.O :

BUZZ - Les prévisions optimistes pour le quatrième trimestre font grimper le cours de l'action nL4N3W90TK

** Zebra Technologies Inc ZBRA.O :

BUZZ - Le titre est en hausse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre et à des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL4N3W912H

** Wayfair Inc W.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes nL6N3W90O9

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - Le titre chute après des prévisions de revenus annuels inférieurs aux estimations nL6N3W90N4

** A.O.Smith Corp AOS.N :

BUZZ - Le titre chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3W91D6

** First Foundation Inc FFWM.N :

BUZZ - Le titre saute après un accord de rachat de 785 millions de dollars avec FirstSun Capital nL4N3W915U

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

