LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, Nike, Unifirst
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les investisseurs évaluant des chiffres de prix à la consommation de février conformes aux attentes et les perspectives de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. .N

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les perspectives optimistes en matière d'intelligence artificielle font grimper le cours nL4N3ZZ0LT

** Kosmos Energy Ltd KOS.N :

BUZZ - Glisse sur une vente d'actions à forte décote de 185 millions de dollars

nL6N3ZZ0MQ

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Hausse suite au relèvement de la note de Barclays à "surpondérer" nL4N3ZZ0VK

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix baissent nL6N3ZZ0PG

** Kala Bio Inc KALA.O :

BUZZ - Hausse suite au lancement d'un produit d'intelligence artificielle pour l'industrie de la biotechnologie nL4N3ZZ0X5

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - baisse suite à la vente d'une participation de 1,9 milliard de dollars par l'actionnaire principal nL6N3ZZ0Q9

** Precision BioSciences Inc DTIL.O :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention de brevets américains pour une thérapie expérimentale contre l'hépatite B nL4N3ZZ0ZY

** Unifirst Corp UNF.N :

BUZZ - Hausse après l'opération d'acquisition de 5,5 milliards de dollars conclue par Cintas

nL6N3ZZ0QG

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - Baisse des prévisions annuelles nL6N3ZZ0RK

** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :

BUZZ - baisse après une levée de fonds propres de 650 millions de dollars revue à la hausse suite à la publication des résultats d'un médicament contre l'épilepsie nL6N3ZZ0RV

Valeurs associées

COEUR MINING
21,965 USD NYSE -5,93%
DIAMONDBACK ENG
174,7950 USD NASDAQ -2,00%
ENDEAVOUR SILVER
10,905 USD NYSE -5,67%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
20,810 USD NYSE -5,47%
KALA BIO
0,4272 USD NASDAQ +45,36%
KOSMOS ENERGY
1,941 USD NYSE -18,96%
NIKE -B-
56,620 USD NYSE +0,94%
ORACLE
168,760 USD NYSE +12,78%
PRECISIO BIO
4,9528 USD NASDAQ -7,42%
Pétrole Brent
89,44 USD Ice Europ -2,14%
Pétrole WTI
84,91 USD Ice Europ -2,29%
THE CAMPBELL'S
23,0600 USD NASDAQ -6,56%
UNIFIRST CORP
275,905 USD NYSE +7,01%
XENON PHARMA
60,1700 USD NASDAQ -0,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

