LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, Nike, Unifirst

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels:

STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les investisseurs évaluant des chiffres de prix à la consommation de février conformes aux attentes et les perspectives de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. .N

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les perspectives optimistes en matière d'intelligence artificielle font grimper le cours nL4N3ZZ0LT

** Kosmos Energy Ltd KOS.N :

BUZZ - Glisse sur une vente d'actions à forte décote de 185 millions de dollars

nL6N3ZZ0MQ

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Hausse suite au relèvement de la note de Barclays à "surpondérer" nL4N3ZZ0VK

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix baissent nL6N3ZZ0PG

** Kala Bio Inc KALA.O :

BUZZ - Hausse suite au lancement d'un produit d'intelligence artificielle pour l'industrie de la biotechnologie nL4N3ZZ0X5

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - baisse suite à la vente d'une participation de 1,9 milliard de dollars par l'actionnaire principal nL6N3ZZ0Q9

** Precision BioSciences Inc DTIL.O :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention de brevets américains pour une thérapie expérimentale contre l'hépatite B nL4N3ZZ0ZY

** Unifirst Corp UNF.N :

BUZZ - Hausse après l'opération d'acquisition de 5,5 milliards de dollars conclue par Cintas

nL6N3ZZ0QG

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - Baisse des prévisions annuelles nL6N3ZZ0RK

** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :

BUZZ - baisse après une levée de fonds propres de 650 millions de dollars revue à la hausse suite à la publication des résultats d'un médicament contre l'épilepsie nL6N3ZZ0RV