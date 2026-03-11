Iran: Le nouveau guide Mojtaba Khamenei légèrement blessé mais actif, dit un responsable iranien

L'Iran nomme le fils de Khamenei, Mojtaba, au poste de guide suprême
par Parisa Hafezi
Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême en Iran, a été légèrement blessé mais il continue d'exercer ses fonctions, a déclaré un responsable iranien à Reuters mercredi, alors que la télévision d'Etat l'a qualifié peu auparavant de blessé de guerre dans le cadre du conflit déclenché par les bombardements d'Israël et des Etats-Unis.
Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public ni n'a effectué la moindre déclaration officielle depuis son élection dimanche pour succéder à son père Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit le 28 février. Des rumeurs persistantes disent qu'il a été blessé par les frappes israélo-américaines.
Le responsable iranien n'a pas précisé quand le nouveau guide suprême avait été blessé et n'a pas non plus fourni d'explications sur son silence depuis son élection par l'Assemblée des experts.
Outre son père, Mojtaba Khamenei a perdu sa mère, son épouse et une soeur dans les bombardements d'Israël et des Etats-Unis, a rapporté la télévision d'Etat.
"Son éminence Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei est aujourd'hui l'héritier du sang de son père martyr, de sa mère martyre, de sa soeur martyre et de sa femme martyre", a dit un présentateur.
"Lui, qui est un janbaz de la guerre du Ramadan, hérite de la voie tracée par les fiers et inébranlables martyrs de cette terre", a ajouté le présentateur, en utilisant un mot persan désignant un vétéran blessé ainsi que le nom donné par les autorités iraniennes au conflit actuel, qui se déroule durant le mois du jeûne dans l'islam.
Les services israéliens de renseignement estiment que Mojtaba Khamenei a été légèrement blessé lors des attaques menées par les Etats-Unis et Israël et que c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas en public, a dit mercredi un responsable israélien à Reuters.
(Parisa Hafezi, avec le bureau de Jérusalem, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer