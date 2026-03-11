 Aller au contenu principal
Iran: Le nouveau guide Mojtaba Khamenei légèrement blessé mais actif, dit un responsable iranien
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:09

par Parisa Hafezi

Mojtaba Khamenei, ‌nouveau guide suprême en Iran, a été légèrement blessé mais il continue d'exercer ​ses fonctions, a déclaré un responsable iranien à Reuters mercredi, alors que la télévision d'Etat l'a qualifié peu auparavant de blessé de guerre dans le cadre ​du conflit déclenché par les bombardements d'Israël et des Etats-Unis.

Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en ​public ni n'a effectué la moindre déclaration ⁠officielle depuis son élection dimanche pour succéder à son père Ali Khamenei, ‌tué au premier jour du conflit le 28 février. Des rumeurs persistantes disent qu'il a été blessé par les frappes israélo-américaines.

Le ​responsable iranien n'a pas ‌précisé quand le nouveau guide suprême avait été blessé ⁠et n'a pas non plus fourni d'explications sur son silence depuis son élection par l'Assemblée des experts.

Outre son père, Mojtaba Khamenei a perdu sa mère, son ⁠épouse et une ‌soeur dans les bombardements d'Israël et des Etats-Unis, a rapporté la ⁠télévision d'Etat.

"Son éminence Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei est aujourd'hui l'héritier du sang ‌de son père martyr, de sa mère martyre, de sa ⁠soeur martyre et de sa femme martyre", a dit un ⁠présentateur.

"Lui, qui est un ‌janbaz de la guerre du Ramadan, hérite de la voie tracée par ​les fiers et inébranlables martyrs de cette ‌terre", a ajouté le présentateur, en utilisant un mot persan désignant un vétéran blessé ainsi que ​le nom donné par les autorités iraniennes au conflit actuel, qui se déroule durant le mois du jeûne dans l'islam.

Les services israéliens de ⁠renseignement estiment que Mojtaba Khamenei a été légèrement blessé lors des attaques menées par les Etats-Unis et Israël et que c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas en public, a dit mercredi un responsable israélien à Reuters.

(Parisa Hafezi, avec le bureau de Jérusalem, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey, ​édité par Blandine Hénault)

