Meta dévoile quatre nouvelles puces d'IA pour réduire sa dépendance à Nvidia et AMD
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 16:12
Meta a présenté quatre nouvelles puces d'intelligence artificielle développées en interne dans le cadre de sa famille MTIA (Meta Training and Inference Accelerator). La première, baptisée MTIA 300, a été déployée récemment pour entraîner des modèles d'IA de taille modeste utilisés dans les systèmes de recommandation et de classement de contenus sur Facebook et Instagram, notamment pour la sélection de publications et de publicités.
Trois autres processeurs, MTIA 400, MTIA 450 et MTIA 500, sont en préparation et viseront principalement les tâches d'inférence liées à l'IA générative, comme la création d'images ou de vidéos à partir de texte. La puce MTIA 400 a déjà terminé sa phase de tests et devrait être prochainement installée dans les centres de données de Meta, avec des racks pouvant accueillir jusqu'à 72 processeurs. Les modèles suivants devraient entrer en service d'ici 2027.
Fabriquées par le fondeur taïwanais TSMC, ces puces intégreront davantage de mémoire HBM afin de soutenir les charges de travail liées à l'IA. Meta prévoit de lancer une nouvelle génération environ tous les six mois, un rythme rapide pour l'industrie. Cette stratégie vise à améliorer le rapport coût-performance de ses infrastructures tout en diversifiant l'approvisionnement en semi-conducteurs, dans un contexte où le groupe investit massivement dans de nouveaux centres de données et continue parallèlement à acheter des GPU Nvidia et des processeurs AMD.
