LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, American Express, Magna International

17 octobre - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en ordre dispersé vendredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que sa rencontre avec son homologue chinois était toujours d'actualité, tandis que les inquiétudes concernant les problèmes de crédit des banques régionales maintenaient les investisseurs sur le qui-vive. .N

** Eli Lilly and Co LLY.N :

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Les actions chutent après que Trump ait ciblé les médicaments amaigrissants nL3N3VY0HN

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Le titre recule alors que l'objectif de chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée suscite le scepticisme nL3N3VY0HH

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

** Morgan Stanley MS.N :

** Bank of America Corp BAC.N

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Les valeurs bancaires américaines chutent, les inquiétudes sur le crédit ébranlent les investisseurs

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 8,5 %

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA ait dévoilé une liste d'examen accéléré nL3N3VY0SU

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - S'envole après l'étiquette 'fast track' de la FDA pour les thérapies cellulaires nL3N3VY0KM

** Energy Transfer LP ET.N :

** ONEOK Inc OKE.N :

** Enterprise Products Partners LP EPD.N :

** Williams Companies Inc WMB.N :

BUZZ - TD Cowen estime que l'optimisme à l'égard du gaz naturel alimente les valorisations du secteur intermédiaire et que les inquiétudes à l'égard de l'approvisionnement persistent

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Hausse après qu'Oppenheimer ait augmenté la valeur de l'action nL3N3VY0NO

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, les prix du métal rouge s'effondrent à cause des craintes sur le crédit aux États-Unis nL3N3VY0OM

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en baisse sur fond de surabondance de brut et de rencontre Trump-Poutine nL3N3VY0N0

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de CSX après que les résultats trimestriels aient battu les estimations nL3N3VY0OI

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Chute; Reuters rapporte que le fabricant de puces va se retirer des activités de puces pour serveurs en Chine

** Standard Lithium Ltd SLI.N :

BUZZ - Glisse sur l'augmentation de l'offre d'actions de 130 millions de dollars nL6N3VY0IN

** Bitfarms Ltd BITF.O :

BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars nL6N3VY0JB

** Truist Financial Corp TFC.N :

** Regions Financial Corp RF.N :

** Fifth Third Bancorp FITB.O :

** Bank OZK OZK.O :

BUZZ - Les banques américaines marchent sur la corde raide alors que les investisseurs évaluent les bénéfices et les craintes liées au crédit nL3N3VY0RG

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Prolonge son rallye après une vente d'actions de 525 millions de dollars nL6N3VY0JX

** Rani Therapeutics Holdings Inc RANI.O :

BUZZ - Plus que doublé après un accord de licence de plus d'un milliard de dollars avec le japonais Chugai nL3N3VY0U4

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Les fabricants de médicaments contre l'obésité glissent après que Trump ait promis de réduire les prix des médicaments pour la perte de poids nL3N3VY0T8

** Magna International Inc MGA.N :

BUZZ - La Banque Scotia relève le PT de Magna International en raison des vents favorables macroéconomiques nL3N3VY0VS

** Ally Financial Inc ALLY.N :

BUZZ - Le titre bondit alors que la qualité du crédit s'améliore au troisième trimestre nL3N3VY0NN

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - En hausse car Newcleo prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans des projets de carburants aux États-Unis

