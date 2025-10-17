 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, American Express, Magna International
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

17 octobre - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en ordre dispersé vendredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que sa rencontre avec son homologue chinois était toujours d'actualité, tandis que les inquiétudes concernant les problèmes de crédit des banques régionales maintenaient les investisseurs sur le qui-vive. .N

** Eli Lilly and Co LLY.N :

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Les actions chutent après que Trump ait ciblé les médicaments amaigrissants nL3N3VY0HN

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Le titre recule alors que l'objectif de chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée suscite le scepticisme nL3N3VY0HH

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

** Morgan Stanley MS.N :

** Bank of America Corp BAC.N

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Les valeurs bancaires américaines chutent, les inquiétudes sur le crédit ébranlent les investisseurs

nL3N3VY0HT

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 8,5 %

nL6N3VX14G

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA ait dévoilé une liste d'examen accéléré nL3N3VY0SU

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - S'envole après l'étiquette 'fast track' de la FDA pour les thérapies cellulaires nL3N3VY0KM

** Energy Transfer LP ET.N :

** ONEOK Inc OKE.N :

** Enterprise Products Partners LP EPD.N :

** Williams Companies Inc WMB.N :

BUZZ - TD Cowen estime que l'optimisme à l'égard du gaz naturel alimente les valorisations du secteur intermédiaire et que les inquiétudes à l'égard de l'approvisionnement persistent

nL3N3VY0NM

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Hausse après qu'Oppenheimer ait augmenté la valeur de l'action nL3N3VY0NO

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, les prix du métal rouge s'effondrent à cause des craintes sur le crédit aux États-Unis nL3N3VY0OM

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en baisse sur fond de surabondance de brut et de rencontre Trump-Poutine nL3N3VY0N0

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de CSX après que les résultats trimestriels aient battu les estimations nL3N3VY0OI

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Chute; Reuters rapporte que le fabricant de puces va se retirer des activités de puces pour serveurs en Chine

nL3N3VY0P9

** Standard Lithium Ltd SLI.N :

BUZZ - Glisse sur l'augmentation de l'offre d'actions de 130 millions de dollars nL6N3VY0IN

** Bitfarms Ltd BITF.O :

BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars nL6N3VY0JB

** Truist Financial Corp TFC.N :

** Regions Financial Corp RF.N :

** Fifth Third Bancorp FITB.O :

** Bank OZK OZK.O :

BUZZ - Les banques américaines marchent sur la corde raide alors que les investisseurs évaluent les bénéfices et les craintes liées au crédit nL3N3VY0RG

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Prolonge son rallye après une vente d'actions de 525 millions de dollars nL6N3VY0JX

** Rani Therapeutics Holdings Inc RANI.O :

BUZZ - Plus que doublé après un accord de licence de plus d'un milliard de dollars avec le japonais Chugai nL3N3VY0U4

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Les fabricants de médicaments contre l'obésité glissent après que Trump ait promis de réduire les prix des médicaments pour la perte de poids nL3N3VY0T8

** Magna International Inc MGA.N :

BUZZ - La Banque Scotia relève le PT de Magna International en raison des vents favorables macroéconomiques nL3N3VY0VS

** Ally Financial Inc ALLY.N :

BUZZ - Le titre bondit alors que la qualité du crédit s'améliore au troisième trimestre nL3N3VY0NN

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - En hausse car Newcleo prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans des projets de carburants aux États-Unis

nL3N3VY0W9

Valeurs associées

ALLY FINANCIAL
39,810 USD NYSE +3,52%
ALTIMMUNE
3,8300 USD NASDAQ -1,54%
AMERICAN EXPRESS
346,690 USD NYSE +7,18%
ARTIVA BIOTHRP
6,0100 USD NASDAQ +116,97%
BANK OF AMERICA
51,305 USD NYSE +1,71%
BANK OZK
45,9600 USD NASDAQ -2,25%
BHP GROUP SP ADR
55,580 USD NYSE -1,21%
BITFARMS
5,0100 USD NASDAQ -5,11%
CHEVRON
153,090 USD NYSE +0,90%
CONOCOPHILLIPS
86,470 USD NYSE -0,50%
CSX
36,6000 USD NASDAQ +1,69%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 495,00 USD LME -1,93%
DISC MEDICINE
89,9400 USD NASDAQ +20,95%
ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
ENERGY TRANSFER
16,445 USD NYSE -1,38%
ENTERPRISE PRODUCTS
30,190 USD NYSE -0,23%
EOG RESOURCES
106,220 USD NYSE -0,95%
EXXON MOBIL
112,215 USD NYSE +1,42%
FIFTH THIRD BANC
40,8900 USD NASDAQ +1,31%
FREEPORT MCMORAN
41,180 USD NYSE -1,28%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX +0,38%
JEFFERIES FINL
51,690 USD NYSE +5,92%
JPMORGAN CHASE
297,750 USD NYSE -0,37%
MAGNA INTL
44,750 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
202,3800 USD NASDAQ -0,07%
MORGAN STANLEY
158,680 USD NYSE -0,86%
NORDISK SP ADR-B
54,360 USD NYSE -3,07%
OKLO RG-A
163,345 USD NYSE +0,73%
ONEOK
68,090 USD NYSE +1,29%
ORACLE
291,450 USD NYSE -6,91%
PRAXIS PRECIS
189,9900 USD NASDAQ +16,77%
Pétrole Brent
61,35 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
57,59 USD Ice Europ +0,33%
RANI THERAP RG-A
1,6400 USD NASDAQ +248,27%
REGIONS FINANCIA
23,565 USD NYSE +0,96%
REVOLUTION MEDIC
54,1000 USD NASDAQ +8,90%
RIO TINTO SP ADR
68,010 USD NYSE -1,11%
SOUTHERN COPPER
129,740 USD NYSE -2,68%
TRUIST FINL
42,620 USD NYSE +3,77%
VIKING THERAPEUTICS
33,5350 USD NASDAQ -3,44%
WILLIAMS COMPANI
62,440 USD NYSE -0,11%
ZIONS BANCORP
49,6700 USD NASDAQ +5,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank