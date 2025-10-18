Crise avec le Venezuela: Trump assure que Maduro a "tout" proposé, nouvelle frappe

Des militaires vénézuéliens patrouillent aux abords du pont Simon Bolivar sur la frontière entre Colombie et Venezuela le 16 octobre 2025 ( AFP / Schneyder Mendoza )

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs frappes contre des narcotrafiquants présumés.

Les Etats-Unis ont déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes, et un dans le Golfe du Mexique officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, visant particulièrement le Venezuela et M. Maduro.

"Il (Maduro) a tout mis sur la table. Vous avez raison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas jouer au con avec les Etats-Unis", a déclaré le président américain à la Maison Blanche, en réponse à la question d'un journaliste suggérant que le Venezuela aurait offert de mettre certaines de ses ressources naturelles dans la balance.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro lors de la "Journée de la résistance indigène" à Caracas ,le 12 octobre 2025 ( AFP / Federico PARRA )

Peu avant, le président a révélé qu'un "sous-marin transportant de la drogue" avait été la cible d'une des frappes américaines menées dernièrement dans les Caraïbes.

"Nous avons attaqué un sous-marin, et c'était un sous-marin transportant de la drogue, construit spécifiquement pour transporter d'énormes quantités de drogue", a-t-il affirmé, après une question sur l'existence de survivants rapportée dans la presse américaine.

"Ce n'était pas un groupe de gens innocents", a insisté le président américain, qui a indiqué cette semaine avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le territoire du Venezuela.

Au moins 27 personnes au total ont été tuées lors de frappes, au moins six depuis le début du déploiement.

La crise, qui menace d'entraîner les deux pays dans la guerre, provoque de part et d'autre des soubresauts au cœur des appareils d'Etat.

Des militaires vénézuéliens patrouillent aux abords du pont Simon Bolivar à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, le 16 octobre 2025 ( AFP / Schneyder Mendoza )

Aux Etats-Unis, l'amiral chargé de superviser les frappes a annoncé jeudi sa retraite prochaine, après seulement un an en poste. Et au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodriguez a dû nier des informations de presse l'accusant d'avoir négocié avec Washington une éviction de M. Maduro. Ce dernier a pris la parole en soirée mais n'a pas réagi aux dernières déclarations de M. Trump.

M. Maduro, qui a promis des déploiements dans tout le pays depuis le début de la crise, a annoncé vendredi des manoeuvres dans quatre nouveaux Etats de l'ouest (Mérida, Trujillo, Yaracuy et Lara). "De minuit à cinq heures du matin, il y avait d'immenses marches, mais impressionnantes, gigantesques", a-t-il assuré.

Les États vénézuéliens de Tachira et Amazonas avaient annoncé jeudi le déploiement de patrouilles et des procédures de contrôle aux passages frontaliers avec la Colombie. Selon le commandant de la Zone opérationnelle de Défense intégrée (Zodi) de Tachira, le général Michell Valladares, pas moins de 17.000 soldats ont été déployés.

Toutefois, ces annonces fréquentes et fortement médiatisées par le pouvoir ne se traduisent pas forcément par des opérations visibles sur le terrain.

- "Imbéciles" -

Donald Trump accuse le président vénézuélien d'implication directe dans les trafics, ce qu'il dément formellement. L'arrestation de Nicolas Maduro, inculpé par la justice américaine, fait l'objet d'une prime de 50 millions de dollars.

L'amiral américain Alvin Holsey à Asuncion, au Paraguay, le 23 août 2025 ( AFP / DANIEL DUARTE )

L'amiral Alvin Holsey a de son côté annoncé qu'il allait quitter son poste de commandement des forces américaines pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale le 12 décembre pour "prendre sa retraite de la Marine", sur le réseau social X.

Il rejoint une longue liste de hauts responsables militaires américains évincés ou partis depuis le début du second mandat de Trump à la Maison Blanche.

Le journal américain Miami Herald a affirmé jeudi, sans citer de sources, que la vice-présidente Delcy Rodriguez et son frère Jorge, président de l'Assemblée nationale, négociaient par l'intermédiaire du Qatar avec Washington pour évincer M. Maduro en échange de leur maintien au pouvoir.

"C'est tout simplement impossible. Nous sommes unis dans le plus grand amour pour notre histoire, pour notre peuple et pour l'avenir et l'espoir du Venezuela. Mes amis de Miami et du Miami Herald: vous êtes des imbéciles!", a lancé vendredi M. Maduro, ironisant en anglais: "Stupid, stupid, stupid, you're very stupid".

Mme Rodriguez avait déjà réagi sur Telegram avec une photo d'elle et du président, qualifiant l'article de "FAKE !!" et de "guerre psychologique".