LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, Accenture, Nvidia
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi, les valeurs technologiques prolongeant leur rebond après une chute en début de semaine, tandis que Nike a chuté après que la faiblesse des ventes en Chine a pesé sur ses résultats trimestriels. .N

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Jefferies voit un risque de baisse dans les technologies de l'information en Inde après les prévisions mitigées d'Accenture nL4N3XP0G4

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent après la hausse des prix du bitcoin et de l'éther nL6N3XP0KO

** Boeing Co BA.N :

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Le secteur de l'aéronautique est prêt pour la croissance en 2026, selon J.P.Morgan nL4N3XP0Q1

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les actions augmentent; un nouveau groupe d'investisseurs devrait prendre le contrôle des opérations américaines de TikTok nL6N3XP0LM

** Paccar Inc PCAR.O :

BUZZ - Hausse des actions après que JP Morgan a relevé le titre à "surpondérer" nL6N3XP0MC

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse; les États-Unis lancent un examen des ventes de puces à la Chine, selon des sources nL4N3XP0SZ

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Pour rejoindre la mission Genesis du département américain de l'énergie, les actions augmentent nL6N3XP0MO

** AGCO Corp AGCO.N :

BUZZ - Chute après que JP Morgan a réduit les prévisions de cours nL6N3XP0PP

