LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Snowflake, Nutanix
26 février - Les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia ayant suscité une réaction mitigée de la part des investisseurs et les résultats négatifs de l'éditeur de logiciels Salesforce ayant pesé sur le sentiment. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Progresse légèrement en pré-ouverture après un nouveau trimestre de résultats supérieurs aux attentes et de prévisions relevées nL4N3ZM0RO

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Les actions chutent après que J.P. Morgan les ait rétrogradées à "sous-pondérer" nL6N3ZM0GZ

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Chute de 17% après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre

nL6N3ZM0MD

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Chute malgré des prévisions de revenus optimistes pour l'exercice 27 nL6N3ZM0G2

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - Remontée après un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes nL4N3ZM0YT

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - J.P.Morgan relève son objectif de cours (PT) en raison de solides perspectives de croissance des missiles

nL4N3ZM11S

** Celsius Holdings Inc CELH.O :

BUZZ - La société s'envole après des résultats trimestriels optimistes sur la demande de boissons énergisantes nL6N3ZM0RD

** Vir Biotechnology Inc VIR.O :

BUZZ - chute après une vente d'actions de 150 millions de dollars nL6N3ZM0RI

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - baisse après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre; réduction de 26% des effectifs nL6N3ZM0QL

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - J.P. Morgan relève son objectif de cours (PT) en raison d'une meilleure stratégie d'exploration nL6N3ZM0S8

