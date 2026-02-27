information fournie par Boursorama avec AFP • 27/02/2026 à 09:41

Espagne: l'inflation se maintient à 2,3% en février sur un an

( AFP / THOMAS COEX )

L'inflation enregistrée en Espagne en février s'est maintenue à 2,3% en rythme annuel, comme en janvier, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (INE).

La hausse des prix reste la principale préoccupation des Espagnols, qui ont notamment vu les prix de l'immobilier exploser ces dernières années.

En Espagne, le prix moyen du mètre carré a atteint en 2025 1.902 euros, soit 7,5% de plus qu'en 2024, dépassant le maximum historique enregistré en 2007, en pleine bulle immobilière dans le pays, selon des données partagées jeudi par le Conseil général des notaires.

La Banque d'Espagne anticipe une inflation en fin d'année à 2,7%.

Malgré cette hausse continue des prix qui grignote le porte-monnaie des ménages, le contexte économique général demeure positif en Espagne, où le gouvernement a enregistré en 2025 une croissance de 2,8%, près du double de la zone euro.