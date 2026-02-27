Batteries: l'Américain Lyten finalise l'achat de Northvolt

( TT News Agency / JONAS EKSTROMER )

Le fabricant américain de batteries Lyten a annoncé vendredi avoir finalisé pour 5 milliards de dollars l'acquisition des actifs suédois de son concurrent suédois Northvolt et confirmé son projet de relancer les ventes au second semestre.

Lyten avait annoncé en août le rachat des actifs de Northvolt en Suède et déjà mentionné ce projet de relance. Accablé par une dette colossale, une faible demande et des retards de production, le fabricant suédois de batteries a déposé le bilan en mars 2025.

"L'acquisition de Northvolt Suède comprend une capacité de production de batteries existante de 16 GWh, plus de 160 hectares de terrains, des infrastructures et des bâtiments destinés à soutenir l'expansion des activités de production et industrielles, ainsi que le centre de recherche et développement sur les batteries le plus grand et le plus avancé d'Europe", selon un communiqué de Lyten.

Le fabricant américain a ajouté qu'il prévoyait d'" immédiatement entamer le processus de redémarrage de Northvolt Ett et de Northvolt Labs".

L'entreprise a également indiqué "poursuivre l'acquisition des actifs de Northvolt à Heide, en Allemagne", annoncée en août.

Fondée en 2016, Northvolt était considérée comme un pilier des efforts européens pour rattraper l'Asie et les États-Unis dans la production de cellules de batteries, composant essentiel des véhicules électriques.

Lyten s'est spécialisée dans la technologie lithium-soufre, qui permet de fabriquer des batteries sans nickel, manganèse, cobalt ni graphite, des métaux peu extraits ou transformés en grandes quantités en Europe et aux États-Unis.