LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, First Horizon, 60 Degrees

15 octobre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi après les résultats solides de Bank of America et de Morgan Stanley, tandis que les fabricants de puces ont grimpé après qu'ASML a publié des résultats trimestriels solides .N

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les bénéfices stimulent les fabricants de puces américains

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Les banques américaines: BofA et MS en hausse après les résultats du T3

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Jefferies relève son objectif de cours pour NextEra Energy et maintient la note 'hold'

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève son objectif de cours pour GE Aerospace, voit une forte dynamique sur le marché des pièces détachées

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Gains; HSBC relève son objectif de cours pour l'opportunité d'un accord OpenAI de 80 milliards de dollars

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - Gains après un rapport de Reuters sur une nouvelle offre de rachat par Apollo

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - Bernstein relève son objectif de cours pour eBay sur la croissance des objets de collection

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 2026 supérieures aux estimations

** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O :

BUZZ - Baisse après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - chute après que le juge se soit rangé du côté du gouvernement dans l'affaire du redémarrage du pipeline de Santa Ynez

** ASP Isotopes Inc ASPI.O :

BUZZ - Glisse sur une vente d'actions de 210 millions de dollars

** Abbott Laboratories Inc ABT.N :

BUZZ - chute après avoir manqué les prévisions de revenus trimestriels

** Sunrun Inc RUN.O :

BUZZ - Remonte après que BMO l'ait reclassé à 'market perform' et ait relevé son objectif de cours

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Hausse après que HSBC ait relevé sa note à "acheter" en raison d'une reprise potentielle de la demande en Chine

** First Horizon Corp FHN.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations

** 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O :

BUZZ - Hausse après que le premier patient de l'essai sur la maladie transmise par les tiques ait été débarrassé de l'infection

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - vise un record sur l'addition S&P SmallCap

