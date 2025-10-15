 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,00
+0,06%
Indices
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, First Horizon, 60 Degrees
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

15 octobre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi après les résultats solides de Bank of America et de Morgan Stanley, tandis que les fabricants de puces ont grimpé après qu'ASML a publié des résultats trimestriels solides .N

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les bénéfices stimulent les fabricants de puces américains nL3N3VW0I9

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre

nL6N3VW0OO

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Les banques américaines: BofA et MS en hausse après les résultats du T3 nL3N3VW0R8

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Jefferies relève son objectif de cours pour NextEra Energy et maintient la note 'hold' nL3N3VW0M4

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève son objectif de cours pour GE Aerospace, voit une forte dynamique sur le marché des pièces détachées nL3N3VW0OA

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Gains; HSBC relève son objectif de cours pour l'opportunité d'un accord OpenAI de 80 milliards de dollars

nL3N3VW0PH

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - Gains après un rapport de Reuters sur une nouvelle offre de rachat par Apollo nL3N3VW0QM

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - Bernstein relève son objectif de cours pour eBay sur la croissance des objets de collection nL3N3VW0OD

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 2026 supérieures aux estimations nL6N3VW0NN

** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O :

BUZZ - Baisse après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars nL6N3VW0O5

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - chute après que le juge se soit rangé du côté du gouvernement dans l'affaire du redémarrage du pipeline de Santa Ynez nL3N3VW0SG

** ASP Isotopes Inc ASPI.O :

BUZZ - Glisse sur une vente d'actions de 210 millions de dollars nL6N3VW0P6

** Abbott Laboratories Inc ABT.N :

BUZZ - chute après avoir manqué les prévisions de revenus trimestriels nL3N3VW0QG

** Sunrun Inc RUN.O :

BUZZ - Remonte après que BMO l'ait reclassé à 'market perform' et ait relevé son objectif de cours nL3N3VW0W2

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Hausse après que HSBC ait relevé sa note à "acheter" en raison d'une reprise potentielle de la demande en Chine

nL3N3VW0V9

** First Horizon Corp FHN.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL3N3VW0WF

** 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O :

BUZZ - Hausse après que le premier patient de l'essai sur la maladie transmise par les tiques ait été débarrassé de l'infection nL3N3VW0V4

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - vise un record sur l'addition S&P SmallCap

nL6N3VW0Q2

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

