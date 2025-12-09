 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,60
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Ares Management, Vor Bio
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

9 décembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés stables mardi, les investisseurs restant prudents à la veille d'une décision de politique monétaire très attendue de la Réserve fédérale, tandis que Nvidia a progressé après que le géant des puces a reçu l'autorisation de vendre certains de ses processeurs à la Chine. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - L'action monte après que Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient les livraisons de puces H200 à la Chine nL6N3XF0HU

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - L'action monte suite à son inclusion au S&P 500

nL6N3XF0JT

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que RBC a relevé la note à "surperformer" nL6N3XF0DK

** Alexander & Baldwin Inc ALEX.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à un accord de privatisation de 2,3 milliards de dollars nL6N3XF0JZ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix de l'or avant la réunion de la Fed nL6N3XF0ME

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Deere, cite la feuille de route de l'automatisation axée sur la technologie nL4N3XF0RU

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - L'action chute après des bénéfices du quatrième trimestre inférieurs aux prévisions nL6N3XF0NS

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - S'associe à la société chinoise YaoPharma pour un médicament contre la perte de poids; l'action est en hausse

nL4N3XF0V9

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - L'action grimpe après que J.P.Morgan l'a initiée avec une note de 'surpondération' nL4N3XF0VA

** Core & Main Inc CNM.N :

BUZZ - L'action gagne après un bénéfice trimestriel positif et une augmentation du rachat d'actions nL4N3XF0VM

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
164,740 USD NYSE -2,42%
ALEX&BLDW REIT
15,140 USD NYSE -0,62%
ARES MGT RG-A
164,310 USD NYSE -0,65%
COLGATE-PALMOLIV
76,120 USD NYSE -2,49%
CORE & MAIN RG-A
50,540 USD NYSE +0,60%
DEERE & CO
466,370 USD NYSE -1,82%
GOLD FIELDS SP ADR
41,160 USD NYSE -2,45%
KINROSS GOLD
26,455 USD NYSE -3,01%
NEWMONT
89,030 USD NYSE -0,81%
NVIDIA
185,5700 USD NASDAQ +1,73%
Or
4 200,68 USD Six - Forex 1 +0,26%
PFIZER
25,785 USD NYSE -0,90%
TOLL BROTHERS IN
136,210 USD NYSE -2,11%
VOR BIOPHARMA
8,4000 USD NASDAQ +2,69%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank