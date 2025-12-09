LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Ares Management, Vor Bio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés stables mardi, les investisseurs restant prudents à la veille d'une décision de politique monétaire très attendue de la Réserve fédérale, tandis que Nvidia a progressé après que le géant des puces a reçu l'autorisation de vendre certains de ses processeurs à la Chine. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - L'action monte après que Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient les livraisons de puces H200 à la Chine nL6N3XF0HU

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - L'action monte suite à son inclusion au S&P 500

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que RBC a relevé la note à "surperformer" nL6N3XF0DK

** Alexander & Baldwin Inc ALEX.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à un accord de privatisation de 2,3 milliards de dollars nL6N3XF0JZ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix de l'or avant la réunion de la Fed nL6N3XF0ME

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Deere, cite la feuille de route de l'automatisation axée sur la technologie nL4N3XF0RU

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - L'action chute après des bénéfices du quatrième trimestre inférieurs aux prévisions nL6N3XF0NS

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - S'associe à la société chinoise YaoPharma pour un médicament contre la perte de poids; l'action est en hausse

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - L'action grimpe après que J.P.Morgan l'a initiée avec une note de 'surpondération' nL4N3XF0VA

** Core & Main Inc CNM.N :

BUZZ - L'action gagne après un bénéfice trimestriel positif et une augmentation du rachat d'actions nL4N3XF0VM