LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Novo Nordisk, Oracle, Delta Air Lines
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en berne jeudi, les investisseurs attendant les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour savoir si la banque centrale penchait davantage vers le contrôle de l'inflation ou le soutien au marché du travail.

** Delta Air Lines Inc < DAL.N >:

BUZZ - Les actions augmentent sur les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3VQ0QO

** MP Materials Corp < MP.N >:

** NioCorp Developments Ltd < NB.O >:

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - Les mineurs de terres rares augmentent après que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation nL6N3VQ0FZ

** Freshpet Inc < FRPT.O >:

BUZZ - Les actions baissent après que Jefferies a abaissé sa recommandation à 'conserver' nL6N3VQ0GW

** Akero Therapeutics Inc < AKRO.O >:

BUZZ - Le titre remonte après l'accord de rachat de Novo allant jusqu'à 5,2 milliards de dollars nL3N3VQ0OX

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Bien positionné pour le boom de l'IA, dit Baird en initiant la couverture nL6N3VQ0HX

** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >:

** American Airlines Group Inc < AAL.O >:

** JetBlue Airways Corp < JBLU.O >:

** Southwest Airlines Co < LUV.N >:

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines progressent grâce aux prévisions de bénéfices optimistes de Delta

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les actions chutent suite à l'acquisition 'coûteuse' d'Akero Therapeutics nL5N3VQ0RD

** Bluejay Diagnostics Inc < BJDX.O >:

BUZZ - Le titre double après l'extension du partenariat pour le test de sepsis nL3N3VQ0RO

** Albemarle Corp < ALB.N >:

BUZZ - Le titre progresse après que TD Cowen a relevé son objectif de cours, et en raison des contrôles à l'exportation chinois nL6N3VQ0IZ

** Trex Company Inc < TREX.N >:

BUZZ - D.A. Davidson réduit le prix cible de Trex et signale une baisse de la demande de terrasses nL3N3VQ0S6

