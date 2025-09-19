 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 882,85
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Perpetua Resources, KalVista Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

19 septembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont ouverts en douceur vendredi, après avoir atteint des niveaux record lors de la séance précédente, tandis que FedEx a progressé après que la société de livraison de colis a publié des résultats trimestriels positifs. .N

** Lennar Corp < LEN.N >:

BUZZ - Baisse des prévisions de livraisons trimestrielles, faibles perspectives de la demande nL3N3V60KO

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de la politique américaine après l'action de la Fed nL3N3V60NI

** Perpetua Resources Corp < PPTA.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'accord des États-Unis pour commencer la construction de la mine de Stibnite nL3N3V60NY

** MetLife Inc < MET.N >:

BUZZ - baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3V60E2

** Delek US Holdings Inc < DK.N >:

BUZZ - TD Cowen relève Delek US Holdings à 'hold' et augmente les prévisions de cours nL3N3V60PK

** KalVista Pharmaceuticals Inc < KALV.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par l'UE et la Suisse d'un médicament contre les troubles de l'enflure nL3N3V60QT

** Kohl's Corp < KSS.N >:

BUZZ - Hausse après que Citigroup ait augmenté ses prévisions de ventes nL4N3UK19K

** Jasper Therapeutics Inc < JSPR.O >:

BUZZ - Chute après un accord de 30 millions de dollars sur les actions et les bons de souscription d'actions nL6N3V60I3

** United Parcel Service Inc < UPS.N >:

BUZZ - BMO ramène UPS à 'market perform', réduit le PT en raison de la faible reprise de la demande B2B nL3N3V60SV

** Kinder Morgan Inc < KMI.N >: ** Williams Companies Inc < WMB.N >: ** Targa Resources Corp < TRGP.N >: ** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - BMO initie une couverture sur les sociétés midstream américaines dans un contexte de changement de pouvoir mondial et de boom du gaz nL3N3V60SY

** HF Sinclair Corp < DINO.N >: ** Marathon Petroleum Corp < MPC.N >: ** Par Pacific Holdings Inc < PARR.N >: ** PBF Energy Inc < PBF.N >: BUZZ - TD Cowen voit une hausse pour les raffineurs américains après les attaques de l'Ukraine sur les raffineries russes

nL3N3V60SU

** ARS Pharmaceuticals Inc < SPRY.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par le Japon d'un spray nasal contre les réactions allergiques nL3N3V60U7

** Lincoln National Corp < LNC.N >:

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3V60JJ

** Verrica Pharmaceuticals Inc < VRCA.O >:

BUZZ - Hausse après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les infections cutanées nL3N3V60UH

** Iterum Therapeutics PLC < ITRM.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'obtention de brevets et au lancement d'un médicament contre les infections urinaires nL6N3V60K6

