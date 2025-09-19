LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Perpetua Resources, KalVista Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
19 septembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont ouverts en douceur vendredi, après avoir atteint des niveaux record lors de la séance précédente, tandis que FedEx a progressé après que la société de livraison de colis a publié des résultats trimestriels positifs. .N
** Lennar Corp < LEN.N >:
BUZZ - Baisse des prévisions de livraisons trimestrielles, faibles perspectives de la demande nL3N3V60KO
** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de la politique américaine après l'action de la Fed nL3N3V60NI
** Perpetua Resources Corp < PPTA.O >:
BUZZ - Hausse suite à l'accord des États-Unis pour commencer la construction de la mine de Stibnite nL3N3V60NY
** MetLife Inc < MET.N >:
BUZZ - baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3V60E2
** Delek US Holdings Inc < DK.N >:
BUZZ - TD Cowen relève Delek US Holdings à 'hold' et augmente les prévisions de cours nL3N3V60PK
** KalVista Pharmaceuticals Inc < KALV.O >:
BUZZ - En hausse après l'approbation par l'UE et la Suisse d'un médicament contre les troubles de l'enflure nL3N3V60QT
** Kohl's Corp < KSS.N >:
BUZZ - Hausse après que Citigroup ait augmenté ses prévisions de ventes nL4N3UK19K
** Jasper Therapeutics Inc < JSPR.O >:
BUZZ - Chute après un accord de 30 millions de dollars sur les actions et les bons de souscription d'actions nL6N3V60I3
** United Parcel Service Inc < UPS.N >:
BUZZ - BMO ramène UPS à 'market perform', réduit le PT en raison de la faible reprise de la demande B2B nL3N3V60SV
** Kinder Morgan Inc < KMI.N >: ** Williams Companies Inc < WMB.N >: ** Targa Resources Corp < TRGP.N >: ** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:
BUZZ - BMO initie une couverture sur les sociétés midstream américaines dans un contexte de changement de pouvoir mondial et de boom du gaz nL3N3V60SY
** HF Sinclair Corp < DINO.N >: ** Marathon Petroleum Corp < MPC.N >: ** Par Pacific Holdings Inc < PARR.N >: ** PBF Energy Inc < PBF.N >: BUZZ - TD Cowen voit une hausse pour les raffineurs américains après les attaques de l'Ukraine sur les raffineries russes
nL3N3V60SU
** ARS Pharmaceuticals Inc < SPRY.O >:
BUZZ - En hausse après l'approbation par le Japon d'un spray nasal contre les réactions allergiques nL3N3V60U7
** Lincoln National Corp < LNC.N >:
BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3V60JJ
** Verrica Pharmaceuticals Inc < VRCA.O >:
BUZZ - Hausse après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les infections cutanées nL3N3V60UH
** Iterum Therapeutics PLC < ITRM.O >:
BUZZ - Hausse suite à l'obtention de brevets et au lancement d'un médicament contre les infections urinaires nL6N3V60K6
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer